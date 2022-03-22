Проектное решение

Кроме того, планируется привести в порядок парки «Долина реки Химки» и «Берег реки Сходни», а также площадь перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.

В столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе и территорий, расположенных рядом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В частности, планируется улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов. Работы затронут и прилегающие территории: парки “Берег реки Сходни” и “Долина реки Химки”, площадь перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова», — уточнил он.

Специалисты обновляют инженерные коммуникации — водопроводные, канализационные, газовые и тепловые сети, прокладывают дополнительную ливневую систему. В рамках проекта «Чистое небо» воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. На время проведения работ для пешеходов организовали удобные проходы, полностью перекрывать движение не планируется.

«На Волоколамском шоссе представлены практически все виды общественного транспорта, поэтому принято решение в местах с большим пассажиропотоком сделать навесы по принципу “сухие ноги”. Дополнительно озеленим территорию возле остановок и вдоль шоссе, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, установим новые скамейки, фонари и уличные торшеры», — рассказал Петр Бирюков.

В парках «Долина реки Химки» и «Берег реки Сходни» организуют удобные пешеходные маршруты и зоны отдыха, обустроят детские и спортивные площадки. Будут использованы природные и экологически безопасные материалы.

Перед главным входом Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова планируют сделать зоны отдыха. В будущем здесь смогут проводить выставки и другие мероприятия, организуют парковочное пространство, высадят деревья и кустарники. В сквере перед академией смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза.