Власти Нижегородской области подали заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин". Ее площадь планируют увеличить с 72,3 га до 600 га, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Документы на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" приняты к рассмотрению в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сказано в сообщении.

По словам главы региона, в состав заявки включена государственная площадка, примыкающая к ОЭЗ, а также свободные территории двух предприятий - "Синтез ОКА" и "Индустриальный парк "Ока-Полимер".

"Благодаря расширению ОЭЗ ее общая площадь и количество резидентов могут быть увеличены почти в 10 раз - после расширения площадь ОЭЗ достигнет 600 гектаров", - цитирует Никитина пресс-служба.

Сейчас площадь ОЭЗ составляет 72,3 га. Условия экономической зоны снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие пять лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю.

Как пояснил Никитин льготные налоговые ставки будут распространяться и на резидентов второй очереди. Расширение экономической зоны позволит создать новые производства, нацеленные на импортозамещение, формирование новых кооперационных цепочек между предприятиями региона и страны в целом.

За время существования ОЭЗ объединила семь предприятий, благодаря которым в регионе появятся более 600 рабочих мест. Управляющей компанией является Корпорация развития Нижегородской области.