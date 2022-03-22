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Системный оператор завершил отбор тепловых электростанций для участия в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в 2022 году

Системный оператор завершил отбор тепловых электростанций для участия в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в 2022 году

22 марта 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Единой энергетической системы провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики для оказания услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) с использованием оборудования тепловых электростанций в период с апреля по декабрь 2022 года.

Автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности энергоблоками ТЭС осуществляется в соответствии с требованиями стандартов Системного оператора и входит в число инструментов рынка услуг по обеспечению системной надежности (рынка системных услуг) в ЕЭС России.

Заявки на участие в отборе исполнителей услуг по АВРЧМ подали три генерирующие компании – ПАО «ОГК-2», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «БГК» (Башкирская генерирующая компания) – в отношении 20 энергоблоков. Для оказания услуг по АВРЧМ отобрано 20 энергоблоков с совокупной величиной резервов вторичного регулирования ±320,5 МВт, что позволяет эффективно использовать гидроресурсы ГЭС в период паводка.

По итогам отбора в оказании услуг по АВРЧМ впервые будут участвовать две парогазовые установки (Затонская ТЭЦ, ООО «БГК»). Ранее в конкурентных отборах и оказании услуг по АВРЧМ принимало участие только паросиловое генерирующее оборудование. Участие парогазовых установок в оказании системных услуг позволит оценить экономическую эффективность и перспективы привлечения парогазовых установок к АВРЧМ с расширением рынка системных услуг за счет привлечения новых участников эксплуатирующих ПГУ.

Для целей АВРЧМ в ЕЭС России главным образом используются гидроэлектростанции, являющиеся высокоманевренными объектами генерации, способными оперативно увеличивать или снижать выработку под управлением системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности, компенсируя возникающие в ЕЭС отклонения частоты. Для этого часть мощности гидроэлектростанций резервируется под выполнение задачи регулирования. В течение года такое резервирование части мощности, как правило, не влияет на объем производства электроэнергии на ГЭС, так как выработка определяется в первую очередь приточностью и запасами гидроресурсов. В период паводка объем притока воды может превышать пропускную способность турбин, что в условиях наполненности водохранилищ приводит к необходимости увеличения холостых водосбросов.

Привлечение к АВРЧМ энергоблоков ТЭС посредством механизмов рынка системных услуг позволяет на время паводка минимизировать величину размещаемых на ГЭС резервов вторичного регулирования частоты и за счет этого сокращать объемы холостых водосбросов, повышая экономическую эффективность функционирования ЕЭС России.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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