Экспертный совет одобрили заявку первого резидента особой экономической зоны "Оренбуржье" - логистического центра "Оренбург", сообщил в четверг губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Первым резидентом особой экономической зоны "Оренбуржье" станет логистический центр "Оренбург". Заявку уже одобрили эксперты, скоро рассмотрим ее на заседании наблюдательного совета ОЭЗ. Компания планирует вложить в экономику региона 1,7 млрд рублей и дать работу 500 оренбуржцам", - написал Паслер.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, логистический центр представляет собой универсальный склад для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Его площадь составит 32 тыс. кв. м, через него будет проходить более 1 млн тонн груза в год. Распределительный центр, как отмечается в сообщении, уже ведет переговоры с потенциальными клиентами, среди которых крупные торговые сети и логистический оператор "Сберлогистик". Компания планирует приступить к строительству склада во втором полугодии 2022 года.

Решение о создании в Оренбургской области особой экономической зоны было принято в сентябре 2021 года. Она будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге - на 380 га и в Орске - на 180 га. На формирование особой экономической зоны предусмотрено 2,5 млрд рублей. На этапе создания ОЭЗ инвестиционный портфель включал восемь инвестиционных проектов. Среди них создание завода по переработке молока, производства литий-титанатных аккумуляторных батарей, транспортно-логистического терминала, завода по производству бурового оборудования.