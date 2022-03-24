21 марта 2022 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Таким образом, появилась возможность досрочного вывода из эксплуатации объектов генерации – электрических станций, а также объектов электросетевого хозяйства – электрических подстанций и линий электропередачи. Правила вывода электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации теперь носят бессрочный характер. Ранее правила ограничивались сроком действия до 28 января 2027 года.