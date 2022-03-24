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Правительство продолжает работу по совершенствованию законодательства для развития электроэнергетики

Правительство продолжает работу по совершенствованию законодательства для развития электроэнергетики

24 марта 2022, 12:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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21 марта 2022 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Таким образом, появилась возможность досрочного вывода из эксплуатации объектов генерации – электрических станций, а также объектов электросетевого хозяйства – электрических подстанций и линий электропередачи. Правила вывода электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации теперь носят бессрочный характер. Ранее правила ограничивались сроком действия до 28 января 2027 года.

«Такая возможность обеспечит субъектам электроэнергетики экономию средств на вывод неэффективного объекта энергетики, функционирование которого не требуется по условиям работы энергосистемы, в более ранние сроки. Также постановление снизит финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии, так как позволит вывести неэффективный объект диспетчеризации и сократить издержки по оплате его мощности», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

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Источник: government.ru

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