АО «Промышленные инновации» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершило первый этап реализации проекта по внедрению программных роботов в одном из крупнейших российских энергетических холдингов ПАО «РусГидро». Работы по RPA-программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского программного робота ROBIN ROBOT.

PRA (Robotic process automation) - это форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на программном обеспечении роботов (ботов) на базе искусственного интеллекта. Отличительной и основной особенностью роботов RPA является возможность применения пользовательского интерфейса для сбора данных и управления приложениями.

В рамках проекта в ПАО «РусГидро» внедрены роботы, которые проводят диспетчеризацию заявок пользователей в Service Desk, выдают номера для проведения аудио- и видеоконференций, формирует реализацию услуг в программе «1С», готовят документы для отправки получателям услуг и формируют пакеты документов в SAP по оптовому рынку электроэнергии.

Для ПАО «РусГидро» RPA-программная роботизация стала первым опытом в области цифровизации бизнес-процессов.

«Речь идет не о чат-ботах или call-центрах. Впервые в нашей компании роботы начинают делать работу за сотрудников, снимая с них необходимость выполнения рутинных операций и давая возможность заниматься более важными задачами. В целом считаю проект очень успешным», - отметил директор по развитию цифровых сервисов ООО «РусГидро ИТ Сервис» Рамазан Абакаров.

Специалисты АО «Промышленные инновации» уже приступили к новому проекту по дальнейшему развитию RPA-программной роботизации бизнес-процессов в ПАО «РусГидро».

Госкопорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ» обладают компетенциями работы на всех основных ведущих платформах RPA и сотрудничает со многими российскими вендорами RPA-систем, позволяя заказчикам реализовать, в том числе, импортонезависимые решения.

«Благодаря слаженной работе с заказчиком нам удалось добиться больших успехов в реализации проекта. Роботы позволили снять значительную часть рутинных задач с сотрудников и снизить человеческий фактор совершения ошибок», - отметил директор по информационным технологиям АО «Промышленные инновации» Александр Шумаков.

АО «Промышленные инновации» - предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ. Более 15 лет занимается оптимизацией закупочной деятельности для предприятий Топливного дивизиона. В компетенции компании также входит цифровизация отечественных компаний и внедрение специализированного программного обеспечения. Компания активно занимается развитием цифровых продуктов, в том числе: программных роботов, систем бизнес-аналитики и искусственного интеллекта.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Фото: tvel.ru