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О порядке выдачи сертификатов о происхождении товара

О порядке выдачи сертификатов о происхождении товара

25 марта 2022, 12:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Источник: Минпромторг России

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Минпромторг России совместно с ТПП разработал специальные правила выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам. Эта мера упрощает процедуру получения разрешений, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 и 312.

С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 390, помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут использоваться также иные виды сертификатов о происхождении товара:

  •        формы СТ-2
  •        формы СТ-3
  •        формы EAV
  •        общей формы
  •        формы «А».

Такие сертификаты о происхождении товара используются как для представления в российские таможенные органы (в виде бумажной или электронной копии) для реализации Постановлений № 311 и № 312, так и для представления в таможенные органы за рубежом.

При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортёр может получить специализированный сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в Постановления № 311 и № 312, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к государствам-участникам СНГ.

Кроме того, в целях оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2022 г. сертификаты СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на безвозмездной основе и с минимальными временными затратами.

От участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы происхождения в целях получения сертификатов СТ-1 для таможенных органов в случае:

  • наличия на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 сроком действия до одного года;
  • наличия акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения сертификатов о происхождении товара (любой формы, отличной от формы СТ-1) и совпадении применяемого к заявляемому товару критерия происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами от 20 ноября 2009 г.;
  • наличия на заявляемый товар действующего сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выданного в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;
  • наличия в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия происхождения - «товар, полностью произведенный в Российской Федерации», установленного Правилами от 20 ноября 2009 г.

При отсутствии данных условий будет проводиться экспертиза происхождения, а ее оплата будет рассчитываться исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы.

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Источник: Минпромторг России

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