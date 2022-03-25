О порядке выдачи сертификатов о происхождении товара

Брешь в системе закупок как ловушка для кабельщиков:
25 марта 2022, 12:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Источник: Минпромторг России
Минпромторг России совместно с ТПП разработал специальные правила выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам. Эта мера упрощает процедуру получения разрешений, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 и 312.
С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 390, помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут использоваться также иные виды сертификатов о происхождении товара:
Такие сертификаты о происхождении товара используются как для представления в российские таможенные органы (в виде бумажной или электронной копии) для реализации Постановлений № 311 и № 312, так и для представления в таможенные органы за рубежом.
При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортёр может получить специализированный сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в Постановления № 311 и № 312, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к государствам-участникам СНГ.
Кроме того, в целях оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2022 г. сертификаты СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться на безвозмездной основе и с минимальными временными затратами.
От участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы происхождения в целях получения сертификатов СТ-1 для таможенных органов в случае:
При отсутствии данных условий будет проводиться экспертиза происхождения, а ее оплата будет рассчитываться исходя из минимально возможного количества эксперто-часов, затрачиваемых на проведение экспертизы.
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