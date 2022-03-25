С 22 по 25 марта 2022 года представители НИК D1 РНК СИГРЭ посетили Международный форум «Электрические сети» в Москве.

Деловая программа форума была посвящена актуальным вопросам электроэнергетической отрасли: роли регионов в развитии отрасли, импортозамещению и достижению целей технологического суверенитета, изменению модели взаимоотношений поставщиков и потребителей в новой экономической парадигме, энергосбережению и повышению энергоэффективности, учёту энергетических ресурсов, раскрытию потенциала возобновляемых источников энергии в России.

Официальное открытие МФЭС 2022 состоялось в ходе пленарного заседания «Электроэнергетика России: российские регионы и их роль в развитии отрасли», в котором принял участие руководитель Национального исследовательского комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», д. т. н. Александр Славинский.

Участники заседания обсудили основные тенденции и вызовы, с которыми отрасли приходится сталкиваться в процессе трансформации и перехода к низкоуглеродной основе в энергетике. Это, в частности, переосмысление роли регионов в долгосрочной и среднесрочной перспективе развития отрасли и, безусловно, необходимость учёта новых реалий в ходе решения этих и других вопросов.

В рамках форума работала экспозиция площадью более 6000 кв. м, в которой приняли участие более 200 компаний — производителей товаров и услуг для электросетевого комплекса. В центре внимания выставочной экспозиции — разработка, создание и эксплуатация высоковольтного оборудования, внедрение новых технологий сбора и обработки информации, совершенствования систем управления.

В ходе осмотра экспозиции выставки и участия в мероприятиях деловой программы представители НИК D1 РНК СИГРЭ провели ряд встреч с представителями научно-исследовательского сообщества и электротехнической отрасли в целом. На встречах обсуждалось взаимодействие по реализуемым совместным проектам, шел обмен мнениями, намечались планы и оценивались перспективы развития сотрудничества с учетом реалей сегодняшнего дня.

Таким образом, МФЭС 2022 придал новый импульс развитию партнерских отношений и продемонстрировал широкую панораму прогрессивных отраслевых технологий.