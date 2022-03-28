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28 марта 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Росавтодор
До конца текущего года планируется отремонтировать пять сооружений, расположенных на наиболее загруженных участках автодороги М-7 «Волга» в Московской области.
В настоящее время ведутся подготовительные работы на мосту через реку Шаловка на 43-м км трассы в районе посёлка Обухово. Для организации движения автотранспорта в ремонтный период мостовикам предстоит обустроить временную объездную дорогу. В ходе ремонта планируется восстановить несущие конструкции сооружения, обновить систему водоотвода и лестничные сходы. Покрытие проезжей части выполнят из литой асфальтобетонной смеси, которая отличается высокой износостойкостью и водонепроницаемостью.
На путепроводе через железную дорогу, расположенном на 53-м км Горьковского шоссе, пройдут планово-предупредительные работы, которые позволят устранить образовавшиеся дефекты и обеспечат безопасный и комфортный проезд.
Также в 2022 году запланировано проведение планово-предупредительных работ на мосту через реку Шерна (63-й км), мосту через реку Плотня (64-й км) и путепроводе через железную дорогу на 75-м км.
В местах производства работ будут установлены информационные щиты и схемы организации движения.
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям движения и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.
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