До конца текущего года планируется отремонтировать пять сооружений, расположенных на наиболее загруженных участках автодороги М-7 «Волга» в Московской области.

В настоящее время ведутся подготовительные работы на мосту через реку Шаловка на 43-м км трассы в районе посёлка Обухово. Для организации движения автотранспорта в ремонтный период мостовикам предстоит обустроить временную объездную дорогу. В ходе ремонта планируется восстановить несущие конструкции сооружения, обновить систему водоотвода и лестничные сходы. Покрытие проезжей части выполнят из литой асфальтобетонной смеси, которая отличается высокой износостойкостью и водонепроницаемостью.

На путепроводе через железную дорогу, расположенном на 53-м км Горьковского шоссе, пройдут планово-предупредительные работы, которые позволят устранить образовавшиеся дефекты и обеспечат безопасный и комфортный проезд.

Также в 2022 году запланировано проведение планово-предупредительных работ на мосту через реку Шерна (63-й км), мосту через реку Плотня (64-й км) и путепроводе через железную дорогу на 75-м км.

В местах производства работ будут установлены информационные щиты и схемы организации движения.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям движения и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.