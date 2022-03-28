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На станции Мариинск пройдет реконструкция

Проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции железнодорожной станции, расположенной в Мариинском районе Кемеровской области, рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектные решения по развитию станции Мариинск Красноярской железной дороги разработаны с целью своевременного освоения перспективных объемов перевозок.

Проектной документацией, рассмотренной Главгосэкспертизой России, запланирован первый этап работ, включающий удлинение приемо-отправочных путей станции, переустройство путевого развития, контактной сети, системы электроснабжения, сетей связи, системы железнодорожной автоматики и телемеханики. Также будет построен пункт обогрева, обновлены системы водоотведения и водоснабжения, проведены шумозащитные мероприятия и другие необходимые работы.

Объект включен в инвестиционный проект застройщика – ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет». Генпроектировщик – «Сибгипротранспуть» – филиал АО «Росжелдорпроект».

Фото: Wikimedia Commons/Артём Полоз

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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