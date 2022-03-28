1 апреля эксперты Южного филиала Главгосэкспертизы России проведут онлайн-семинар, посвященный проведению экспертизы проектной документации в части оснащения зданий и сооружений инженерно-техническими системами.

Основными слушателями семинара станут специалисты проектных организаций, а также все заинтересованные лица. Вместе с экспертами Южного филиала Главгосэкспертизы они изучат процесс проведения экспертизы проектной документации в части оснащения зданий и сооружений системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также системами водоснабжения и водоотведения. Будут рассмотрены способы обеспечения противопожарной защиты. Спикеры затронут и тему проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в части инженерных систем. Организаторы семинара уверены, что разъяснение требований норм и правил поможет специалистам минимизировать ошибки при разработке проектной и сметной документации.

В конце семинара начальник Южного филиала Главгосэкспертизы России Андрей Степанов и его заместитель Александр Лысенко проведут круглый стол, во время которого слушатели смогут получить ответы на все интересующие их вопросы.

Время проведения семинара «Актуальные вопросы проведения экспертизы проектной документации в части оснащения зданий и сооружений инженерно-техническими системами. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инженерно-технических систем» – с 10.15 до 14.00. О том, как принять в нем участие, можно узнать здесь.