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В Смоленской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу медного кабеля

В Смоленской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу медного кабеля

28 марта 2022, 17:59
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖА
Источник: Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» поступило заявление директора одного из аграрных предприятий о том, что из складского помещения, расположенного в село Андрейково, совершено хищение медного кабеля.

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели помещение и установили, что подозревый проник в неохраняемый ангар через отверстие в кровле и совершил хищение 160 метров медного кабеля на сумму около 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества, а также круг лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Так, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Неработающий ранее неоднократно судимый житель Вязьмы 1983 года рождения рассказал полицейским, что похищенное имущество сдал в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. 

В настоящее время следователями межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

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