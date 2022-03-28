 
Цифровая революция

В воронежском индустриальном парке построят модульный центр обработки данных

В воронежском индустриальном парке построят модульный центр обработки данных

28 марта 2022, 14:24
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР
Отрасль: Строительство Электротехника 
Источник: ТАСС

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Модульный Центр обработки данных с вычислительной мощностью, которой нет в Центрально-Черноземном экономическом районе России, планируется построить в индустриальном парке "Масловский" в Воронежской области. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Еще один резидент в индустриальном парке "Масловский" - МТС планирует построить там модульный Центр обработки данных (ЦОД). <…> По проекту, ЦОД рассчитан на 120 сервисных стоек с возможностью расширения. <…> На данный момент во всем Черноземье нет подобных вычислительных мощностей", - написал он.

На портале органов власти региона уточнили, что проект планируется завершить в 2024 году - к тому времени построят уже четыре модуля. На первом этапе появится помещение, необходимая инфраструктура для работы оборудования и базовый модуль. Другие резиденты индустриального парка также получат возможность арендовать инфраструктуру для своих вычислительных мощностей и серверов благодаря созданию центра. В пресс-службе губернатора сообщили ТАСС, что пока сумма инвестиций в проект не называется.

Гусев подчеркнул, что объект необходим - спрос на российские облачные системы хранения данных растет в свете последних событий.

"В связи с локализацией российского рынка, хранить данные необходимо на российских облаках и в российских ЦОДах, и со стороны бизнеса фиксируется спрос на такие сервисы. При этом прогнозируется дефицит свободных мощностей ЦОД для бизнеса", - сообщили на портале региональных органов власти по итогу встречи главы области с директором филиала МТС в Воронежской области Василием Голуб.

Индустриальный парк "Масловский" создали под Воронежем в 2010 году на площади около 378 га, его территория располагается также и в ближайшем к городу Новоусманском районе.

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Источник: ТАСС

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