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На 30% выполнены работы по капремонту автодороги М-2 "Крым" в Тульской области

На 30% выполнены работы по капремонту автодороги М-2 Крым в Тульской области

29 марта 2022, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Речь идет об участке с 162 км по 170 км, проходящему по Ленинскому району. С августа прошлого года здесь успели построить объездные дороги и заменить 10 водопропускных труб.

Сейчас на объекте ведется перенос инженерных коммуникаций, фрезерование старого покрытия, устройство земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды. В этом сезоне специалистам предстоит уложить верхний слой покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, организовать водоотвод с проезжей части, привести в нормативное состояние 13 примыканий, заменить оставшиеся четыре водопропускные трубы.

Для исключения левых поворотов вне населенного пункта завершится строительство двух разворотных петель. Сплошное электроосвещение, новые дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, в том числе осевое – вот далеко не полный перечень мер, которые призваны повысить уровень безопасности на данном участке. Кроме того, для удобства жителей деревни Севрюково построят автобусные остановки с заездными карманами, устроят пешеходные дорожки и тротуары.

К декабрю 2022 года работы по расширению участка 162 км по 170 км до четырех полос будут завершены. Ширина проезжей части составит 14 м, что  позволит увеличить пропускную способность федеральной трассы, где в сутки проезжает до 17 тыс. автомобилей. Добавим, что в этом сезоне завершится также предполагающий расширение до четырех полос капремонт моста через реку Нюховка на 168-м км.

*** В ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области находится 451 километр федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел.

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Источник: Росавтодор

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