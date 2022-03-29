В рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) на Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершены работы по сборке ротора гидроагрегата №8.

В настоящее время ведется сборка укрупненного блока турбины. Производится монтаж трубопроводов системы технического водоснабжения гидроагрегата и системы регулирования гидротурбины, прокладка и расключение кабельных линий. Параллельно с этим идет монтаж оборудования системы автоматизированного управления (САУ). Завершаются работы по восстановлению проточной части гидроагрегата.

С момента начала модернизации на гидроагрегате №8 также были произведены работы по сборке обмотки статора, рабочего колеса, направляющего аппарата. Выполнен монтаж оборудования маслонапорной установки (МНУ), оборудования главных и нейтральных выводов гидрогенератора, в том числе трансформатора собственных нужд, реактора и трансформаторов тока.

Работы на гидроагрегате №8 Воткинской ГЭС начались в июле 2021 года. Новый агрегат планируется ввести в работу в июне текущего года. Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор был подписан с российским энергомашиностроительным концерном «Силовые машины» в 2014 году. Сейчас на станции заменены уже пять гидроагрегатов. После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

* РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.