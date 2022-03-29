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Ограничители перенапряжений АО "ЭНЕРГИЯ+21" отмечены призовым местом Конкурса инновационных разработок в рамках МФЭС-2022

Ограничители перенапряжений АО ЭНЕРГИЯ+21 отмечены призовым местом Конкурса инновационных разработок в рамках МФЭС-2022

29 марта 2022, 13:15
Рубрика: Инновации
Метки: МФЭС, МФЭС-2022, ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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В числе предприятий, подавших заявки для участия в Конкурсе инновационных разработок, который проводился в рамках МФЭС-2022, была компания «ЭНЕРГИЯ+21». Предприятие является новым игроком в данном сегменте рынка и, одновременно, самым опытным производителем полимерных изоляторов в России, имеющим почти 30-летний опыт работы в электротехнической сфере.

В рамках номинации «Средства защиты от атмосферных перенапряжений» на рассмотрение Комиссии конкурса была представлена широкая линейка ограничителей перенапряжений 6-220 кВ, в которых выполнена оптимизация распределения напряжения вдоль столбца варисторов. Данный результат стал достойным итогом совместной работы ПО «ФОРЭНЕРГО» и АО «ЭНЕРГИЯ+21» в направлении развития новых отечественных производственных мощностей по выпуску ограничителей перенапряжения самой современной конструкции.

За быстрое и профессиональное освоение современных и надежных средств защиты электрических сетей от перенапряжений – нелинейных ограничителей перенапряжения, – компании «ЭНЕРГИЯ+21» присуждено второе место в данной номинации.

Поздравляем наших партнёров и желаем дальнейших успехов в разработках!

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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