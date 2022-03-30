В рамках отопительного сезона 2021-2022 годов специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям 15 объектов социально значимой инфраструктуры и провели техническое обслуживание системы энергоснабжения в Джанкойском районе.

В период с 1 ноября 2021 года по настоящее время энергетики обеспечили электропитанием семь фельдшерско–акушерских пунктов в Джанкойском районе (с. Пахаревка, с. Серноводское, с. Мартыновка, с. Яркое, с. Маслово, с. Придорожное, с. Калиновка), два модульных пункта базирования бригады скорой медицинской помощи в с. Завет-Ленинский и пгт Азовское, три школы в с. Новостепном и г. Джанкое и детский сад в с. Лобаново. Также работники энергопредприятия электрифицировали дом культуры в с. Мартыновка и котельную МОУ «Майская школа» в с. Майском Джанкойского района.

За время отопительного сезона специалисты ГУП РК «Крымэнерго» осуществили плановый капитальный ремонт 32 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и реконструировали более 53 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10 кВ. Кроме этого, были установлены 104 опоры, выполнена замена 13,5 км проводов различного класса напряжения, а также произведена расчистка около 9 км трасс ВЛ. Данные мероприятия направлены на улучшение качества энергоснабжения абонентов.