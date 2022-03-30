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Круглый стол "Роль тарифной политики в электроэнергетике в устойчивом развитии экономики государства" состоится в рамках РМЭФ-2022

Круглый стол Роль тарифной политики в электроэнергетике в устойчивом развитии экономики государства состоится в рамках РМЭФ-2022

30 марта 2022, 17:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2022
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ЭкспоФорум

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Мероприятие пройдет 26 апреля с14.00 до18.00 (МСК).

Тарифные решения, принятые на федеральном и региональном уровнях, нацелены на формирование устойчивой среды для развития экономики страны. Реализация успешной государственной политики в области тарифного регулирования и управления в области энергетики и ЖКХ зависит от слаженной работы всех заинтересованных структур и предприятий. Акцент ежегодного мониторинга тарифных решений делается именно на исполнение заданных параметров роста тарифов. Такой вектор позволяет защитить интересы потребителей, но оставляет нерешенными вопросы результативности тарифной политики в сферах производства и потребления.

В рамках круглого стола «Роль тарифной политики в электроэнергетике в устойчивом развитии экономики государства» эксперты обсудят актуальные вопросы сфер ТЭК и ЖКХ: законодательное регулирование отраслей, цифровые инструменты, региональные аспекты тарифного регулирования, проблемы непрозрачного тарифного регулирования, социальные программы для населения и т.д.

В качестве спикеров приглашены представители Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения», ФАС России, региональных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, курирующих тарифную политику, Ассоциации «НП Совет рынка».

Модератором мероприятия выступит шеф-редактор «Business FM Санкт-Петербург», общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Максим Морозов.

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Источник: ЭкспоФорум

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