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"Россети Юг" модернизировали систему уличного освещения в 17 селах Астраханской области

Россети Юг модернизировали систему уличного освещения в 17 селах Астраханской области

30 марта 2022, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» установили в 2021 году 427 современных энергосберегающих светильников в Володарском, Икрянинском, Енотаевском, Красноярском и Наримановском районах Астраханской области. Это позволило значительно снизить энергопотребление, увеличить площадь освещенности, повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения в регионе.

Самые масштабные работы были проведены в Володарском районе. Здесь на центральных улицах в селах Калинино, Марфино, Зеленга, Козлово, Винное, Новый Рычан, Сизый Бугор, Сахма, Мултаново, Тюрино, Диановка, Раздор, Тулугановка было заменено 247 энергосберегающих светильников.

В Красноярском районе установили 164 светильников уличного освещения нового поколения, из них более 90 шт. – для подсветки здания средней общеобразовательной школы №1 и по периметру пришкольной территории. Несколько десятков светильников были установлены также в Икрянинском, Наримановском и Енотаевском района Астраханской области. В общей сложности более 20 тыс. астраханцев, проживающих в 17 населенных пунктов региона, уже почувствовали комфорт от благоустройства территорий.

Компания «Россети Юг» постоянно расширяет перечень дополнительных нетарифных услуг, который формируются на основании потребностей жителей – от замены счетчика до техобслуживания электросетевого оборудования. Оформить заявку на большинство дополнительных услуг потребитель может на портале электросетевых услуг

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Источник: Россети Юг

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