Минэнерго России в постоянном режиме ведёт мониторинг функционирования отраслей ТЭК в условиях внешнего давления, организована работа специального штаба. О мерах по сохранению устойчивости функционирования отраслей энергетики Николай Шульгинов рассказал на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению «Энергетика».

«Нашей ключевой задачей является обеспечение бесперебойной работы ТЭК. Среди основных вызовов сегодня – санкции на госкомпании, запрет инвестирования в энергетический сектор и экспорта в Россию товаров и технологий, в том числе для нефтеперерабатывающей промышленности. Это затрагивает все сектора ТЭК», – отметил Министр.

Николай Шульгинов, в частности, подробно рассказал о подготовленных Минэнерго России отраслевых мерах поддержки компаний ТЭК, в том числе 126 системообразующих компаний. Так, под особым контролем находится ценовая ситуация на отечественном рынке моторного топлива, подчеркнул Министр.

«Внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, средние розничные цены на моторное топливо сохраняются на стабильном уровне – с начала года они практически не растут», – сообщил глава Минэнерго России.

Для сохранения действующих рыночных механизмов формирования цен на нефтепродукты сейчас реализуется ряд мер, в частности – корректировка параметров «демпфирующего» механизма на бензин и дизель, при этом будет применён временный отказ от принципа равномерности и регулярности при выплате обратного акциза и демпфера.

«Среди мер также - изменение расчета индикативных цен для НДПИ для учета реальных ценовых условий на рынке, наделение Правительства правом устанавливать размер вычитаемых расходов для расчета НДД, отсрочка по срокам модернизации НПЗ для получения налоговых вычетов. В перспективе будут рассмотрены меры, предусматривающие снижение штрафов за сжигание ПНГ и использование мазута, а также расширение ассортимента товаров, разрешенных к продаже на АЗС», – перечислил глава Минэнерго России.

Не менее важным направлением остаётся поддержка отрасли электроэнергетики.

«Предлагается наделить Правительство полномочиями оперативно пересматривать в 2022 году пени и штрафы за неполное исполнение обязательств, в том числе за перенос сроков ввода сетевых и генерирующих объектов. Также предлагается не применять отрицательную корректировку тарифов сетевых компаний за неисполнение инвестиционных программ в 2022-2023 году. Реализация указанных первоочередных мер обеспечит финансовую устойчивость деятельности участников оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности», – сообщил Николай Шульгинов.

Кроме того, Министр коснулся консолидации территориальных сетевых организаций, подчеркнув, что эта работа осуществляется в соответствии с поручениями Президента и Правительства РФ. Нормативно-правовые акты по консолидации, в том числе по созданию системообразующей ТСО в каждом регионе сейчас обсуждаются в Правительстве.

Параллельно ведётся мониторинг ремонтных программ электроэнергетических компаний, за техническими руководителями предприятий закрепляется право принимать решение о проведении ремонтов оборудования по упрощенной процедуре, а также по корректировке графиков ремонтов генерирующего и сетевого оборудования по согласованию с «Системным оператором». Кроме того, прорабатывается нормативное упрощение закупочных процедур, которое позволит минимизировать риски срыва поставок топлива, и оборудования, продолжил Министр.

В то же время продолжается постоянная работа по замещению импортной продукции, уже сформирован перечень критически важного оборудования и комплектующих, технологий, электронно-компонентной базы и специализированного программного обеспечения, необходимых для реализации инвестпрограмм в ТЭК, рассказал Николай Шульгинов, подчеркнув, что выбытие импортных газотурбинных установок не повлияет на российский рынок.

«Отечественными производителями развернуто производство турбин большой и средней мощности. При этом у России есть избыточные резервы в 30-40 ГВт, таким образом исчерпание ресурса ГТУ зарубежного производства не является критичным для нашего энергобаланса», - отметил глава Минэнерго России.

Переходя к развитию угольной отрасли, Министр сообщил о необходимости стабилизации ситуации в логистике, а также о разработке программы импортозамещения горного оборудования. Сохранение стабильности обеспечения российских потребителей во многом зависит от установленных государством тарифов, подчеркнул Николай Шульгинов.