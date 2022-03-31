 
Цифровая революция

Под напряжение поставлена вторая цифровая подстанция Казани - ПС 110 кВ Азино

На энергообъекте нового поколения в режиме реального времени происходит постоянная расширенная диагностика, сбор, архивирование, отображение исчерпывающей информации о состоянии функционирования всех устройств релейной защиты и автоматики, вторичных систем.

Новый энергоообъект вводится на смену существующей закрытой подстанции 110 кВ «Азино», находившейся в эксплуатации 35 лет. Строительство новой подстанции в зоне ответственности филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети продиктовано необходимостью в модернизации морально и физически устаревшего оборудования, здания и сооружений.

Цифровая подстанция построена вблизи действующей закрытой подстанции, генеральным подрядчиком по реализации проекта является ООО «УК КЭР-Холдинг» - организация, имеющая большой опыт в строительстве объектов электросетевого хозяйства республики.

Специалисты филиала АО «Сетевая компания» уже имеют за плечами опыт успешной реализации проекта строительства цифровой подстанции (ЦПС): весной 2019 года в промышленную эксплуатацию была введена ПС 110 кВ Портовая, которая стала «первой ласточкой» на непростом пути перехода от традиционной к цифровой концепции управления и измерения. Именно этот опыт, и понимание того, что этот опыт успешный, позволили забыть про страх перед новыми технологиями и перейти на стопроцентный уровень цифровизации оборудования.

Строительство на территории подстанции велось в стесненных условиях, без ограничения электроснабжения потребителей Советского района города Казани. Основные наладочные работы и комплексные испытания оборудования ЦПС были проведены непосредственно на предприятии – изготовителе оборудования, что позволило максимально сократить время наладочных работ на объекте.

Для организации наблюдаемости за состоянием устройств РЗА на подстанции установлена система мониторинга, в перспективе данные системы будут в автоматизированном режиме накапливать информацию, с целью своевременного выявления отклонений режимов работы электрической сети и предупреждения аварий. Это еще один шаг на пути отказа от планово-предупредительного ремонта оборудования и перехода к ремонту по техническому состоянию.

Заходы на новую подстанцию выполнены кабелем из сшитого полиэтилена (завод «Таткабель»). Установлены два форсированных силовых трансформатора с автоматическим регулированием напряжения под нагрузкой и расщеплённой обмоткой (производство ООО "СВЭЛ").

«Азино» также как и «Портовая» построена по 3-ей архитектуре, то есть установлено классическое первичное оборудование (трансформаторы, выключатели) и полностью цифровое оборудование РЗА и АСУТП ( абсолютно все устройства поддерживают протоколы группы стандартов МЭК 61850). Кроме того (впервые в Казанских электрических сетях) на объекте внедрена подсистема цифрового автоматического коммерческого учета электроэнергии. Применение моторизированных приводов выкатных элементов коммутационных аппаратов и заземляющих ножей 10 кВ, наряду с дистанционным управлением функциями РЗА, позволяют внедрить автоматизированные бланки переключений, тем самым сократить до минимума участие эксплуатационного персонала. А благодаря современной системе информационной безопасности, даже при максимальном уровне автоматизации объекта – исключены киберугрозы.

Система технологического видеоконтроля обеспечивает возможность для обслуживающего персонала визуально зафиксировать коммутационное состояние вакуумных выключателей при дистанционном выполнении переключений: интегрированные в систему АСУТП, камеры высокого разрешения установлены в отсеках высоковольтного оборудования ячеек КРУ.

Площадь новой закрытой подстанции составляет 0,56 га. Размер четырехэтажного здания - 27х39 метров, высота 20 метров. На свайном фундаменте смонтирован металлокаркас, который обшит сэндвич-панелями. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемыми городской администрацией к формированию архитектурного пространства в условиях городской среды, а фасадное решение было согласовано лично Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

ПС 110 кВ Азино стала второй цифровой подстанцией закрытого типа в Казани. Стоит отметить, что такие энергообъекты, где всё оборудование полностью размещено внутри здания, гармонично вписываются в жилые кварталы городов, их строительство позволяет экономить площадь застройки. Силовые трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не беспокоят население, кроме того, они полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.

 

От подстанции запитаны особо важные потребители, такие как Районная котельная «Азино», Республиканская клиническая инфекционная больница, КНС МУП «Водоканал», ТРЦ «Мега», Автовокзал Восточный, МУП «Метроэлектротранс», АГНКС-3 КЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань», ЖК «Новые Горки» (всего около 98 тысяч человек).

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Источник: ОАО "Сетевая компания"

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