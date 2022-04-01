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АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело внутритрубную диагностику магистральных трубопроводов в пяти регионах Центральной России

АО Транснефть-Верхняя Волга провело внутритрубную диагностику магистральных трубопроводов в пяти регионах Центральной России

1 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

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АО «Транснефть-Верхняя Волга» в первом квартале 2022 года выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1016 км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимировской и Ивановской областей.

Были обследованы 3 участка нефтепроводов и 11 участков нефтепродуктопроводов, в том числе подводные переходы.

При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы (ВИП), предназначенные для выявления дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений стенок трубы до повреждений изоляционного покрытия.

Применение магнитных, ультразвуковых и комбинированных типов дефектоскопов позволяет произвести всестороннюю оценку состояния трубопроводов. Использовались и новые типы внутритрубных приборов: в частности, ультразвуковой диагностический комплекс с возможностью выявления произвольно-ориентированных отклонений.

Кроме того, проведено диагностическое обследование четырёх резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 120 тыс. куб. м.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на трубопроводах АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

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Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

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