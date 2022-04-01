Специалисты Белоярской АЭС улучшили процесс комплексной проверки одной из защит БН-800, которая обеспечивает безопасность энергоблока на случай гипотетического обесточивания устройств и механизмов. Инженеры цеха тепловой автоматики и измерений оптимизировали алгоритмы, не только снизив количество однообразных действий персонала и время на их выполнение, но и повысив уровень безопасности энергоблока в целом.

После каждого останова энергоблока на планово-предупредительный ремонт требуется проверять защиту «Обесточение собственных нужд». Раньше для этого оперативный персонал ЦТАИ вручную проводил установку и снятие около 200 сигналов, имитирующих ответ реального оборудования. Сменному инженеру цеха приходилось в специальной программе вручную набирать код каждого имитирующего сигнала, проверять правильность значения на соответствие программе проверки защит. На это каждый раз тратилось больше четырех часов.

«Сейчас рутинная процедура установки/снятия имитаций проходит автоматически, что повышает надежность действий. Сменный инженер под контролем начальника смены цеха у себя на рабочем месте вводит команду, а начальник смены станции по энергоблоку № 4 подтверждает её. Имитации устанавливаются одновременно на все нужные сигнальные отметки, на установку уходит 10 минут, и ещё 10 на снятие», - рассказал инициатор модернизации, заместитель начальника ЦТАИ по эксплуатации Виктор Усатенко.

Защита предназначена для запуска дизель-генераторов, которые обеспечивают резервное питание систем, обеспечивающих безопасность реактора, в том числе отвод остаточного тепловыделения, контроль состояния реактора и т. д.

На фото: Инженер-программист Наталья Тумасова и начальник смены ТАИ Белоярской АЭС Андрей Сечин