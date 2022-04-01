Продолжается регистрация участников семинара CIRED 2022

Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
1 апреля 2022, 16:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIRED
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Напоминаем, что продолжается регистрация участников очередного семинара CIRED (CIRED Porto Workshop 2022), который пройдет 2-3 июня 2022 года в Порту, Португалия.
Семинары CIRED проводятся каждые два года между проведениями основных конференций. Последняя конференция CIRED прошла 20-23 сентября 2021 года. Подробнее: ссылка.
Тема семинара 2022 года - «Электромобильность и системы распределения энергии» (E-mobility and power distribution systems).
До 13 апреля 2022 года действует пониженная ставка для регистрационных взносов. Регистрация участников продлится до 26 мая 2022 года.
Регистрационная форма, а также более подробная информация о стоимости участия, доступны на сайте мероприятия по ссылке.
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