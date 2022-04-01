7-8 апреля в Новом Уренгое состоится Ямальский нефтегазовый форум. Мероприятие объединит топ-менеджеров и специалистов российских нефтегазовых компаний, представителей федеральных органов власти, инвесторов, производителей технологий и оборудования, представителей научных и проектных институтов и ассоциаций.

Основная цель форума – обмен опытом по ключевым направлениям производственно-хозяйственной деятельности в Арктике и обсуждение актуальных тем, таких как развитие ресурсной базы углеводородного сырья, сокращение выбросов парниковых газов, влияние изменения климата на объекты и технологические процессы, обеспечение производственной и экологической безопасности, технические решения для реализации проектов трудноизвлекаемых запасов.

В программе запланировано проведение трех панельных сессий по вопросам «Перспективы развития ресурсной базы углеводородного сырья в ЯНАО», «Производственная и экологическая безопасность», «Отечественные техника и технологии в реализации проектов нефтегазового комплекса», а также круглого стола на тему «Климатические и экологические риски». Главная тема пленарной сессии - «Новые вызовы развития нефтегазового комплекса ЯНАО».

В рамках Форума также состоится XVI Межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которая представит современные технологии в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, новое оборудование для геологии и геофизики, магистральных трубопроводов, транспортные средства, ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработки полезных ископаемых.

Выставка дает уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения, представить свою продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся регионов России, содействует укреплению делового сотрудничества, привлечению инвестиций, способствует динамичному развитию промышленности на основе применения инновационных разработок.

В рамках Форума запланировано проведение Благотворительным фондом поддержки детей «Ямине» благотворительного аукциона и благотворительного матча по волейболу.

Организаторами Форума выступают Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрация города Новый Уренгой.

В 2021-2023 гг. Россия председательствует в Арктическом совете. В рамках программы председательства Россия подчеркивает важность ответственного экономического сотрудничества, а также соблюдения баланса между экономическим ростом в Заполярье и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. В фокусе российского председательства – вопросы энергетической безопасности региона, развития инноваций и «умной» экономики, улучшения условий для роста инвестиций, предпринимательства и финансирования бизнеса. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.