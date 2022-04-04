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Кабмин выделил деньги на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке

Кабмин выделил деньги на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке

4 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, СПИК, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: ТАСС

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Правительство РФ выделило дополнительные деньги на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке 11%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.

"Чтобы поддержать промышленность, мы продлили действие уже заключенных контрактов СПИК 1.0 для предприятий, которые попали под санкции, выделили дополнительные средства, которые позволят системообразующим предприятиям кредитоваться по льготной ставке 11%", - отметил глава кабинета министров.

"Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес мог быстрее адаптироваться к новым условиям", - указал премьер-министр.

Мишустин заверил, что кабинет министров продолжает проработку и других инициатив, и пообещал, что расскажет об этом во время отчета в Госдуме 7 апреля.

По его словам, между кабинетом министров и "Единой Россией" сложилось "полезное и эффективное сотрудничество". Мишустин отметил, что такая практика хорошо себя зарекомендовала во время борьбы с коронавирусом, когда быстро принимаемые решения положительно сказались на стабилизации ситуации в стране.

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Источник: ТАСС

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