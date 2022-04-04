В рамках выставки Cabex 2022 в нашей открытой студии побывал Дмитрий Зорин – председатель комитета по содействию развитию конкурентного рынка электротехники для строителей РФ НОПСМ и El-комитет. В ходе интервью мы обсудили проделанную работу за прошедший год, планы и стратегии будущего развития комитета, коснулись проекта «кабель без опасности» и поинтересовались, пойдут ли остальные вендеры по пути объединения мощи дистрибьютеров и производства?

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