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Предприниматель должен взять на себя обязательство. Дмитрий Зорин "El-комитет"

Предприниматель должен взять на себя обязательство. Дмитрий Зорин El-комитет

4 апреля 2022, 16:14
Рубрика: Новости портала
Метки: Cabex, ЗОРИН, El-КОМИТЕТ, RusCable
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В рамках выставки Cabex 2022 в нашей открытой студии побывал Дмитрий Зорин – председатель комитета по содействию развитию конкурентного рынка электротехники для строителей РФ НОПСМ и El-комитет. В ходе интервью мы обсудили проделанную работу за прошедший год, планы и стратегии будущего развития комитета, коснулись проекта «кабель без опасности» и поинтересовались, пойдут ли остальные вендеры по пути объединения мощи дистрибьютеров и производства?

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