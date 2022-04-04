В Нижневартовском районе новые кабели будут делать из старых

Новые виды производства развивают в посёлке Высокий Нижневартовского района. Компания «Евро-Трейд-Сервис» откроет здесь цех по переработке старого кабеля в новый. А также создаст около 30 рабочих мест. Предприятие занимается переработкой лома чёрных и цветных металлов, транспортными и нефтесервисными услугами.

28 лет «Евро-Трейд-Сервис» заботится об экологической обстановке Югры: очищает территории нефтяных предприятий от металлолома и других производственных отходов. Только за месяц здесь перерабатывают 2 тысячи тонн черного лома и тысячу - цветного. А теперь специалисты будут развивать новое перспективное направление. На предприятии откроют цех по рециклингу материалов. Будут перерабатывать старый кабель в новый. Уже закуплено оборудование, и идёт его установка. Компания планирует запустить цех в ближайшее время.

Никита Берстенев, заместитель директора перерабатывающей компании:

«Мы здесь в Югре, наряду с Уралом и Восточной Сибирью. Это тыл, а тыл должен быть твёрдым, сильным, и мы планируем сохранить текущие объёмы поставки металлолома на предприятия и металлургического комплекса Урала. Этот металл пойдёт в нужное для государства дело».

Благодаря новой инициативе в ближайшие 2 года появится около 30 дополнительных рабочих мест. Предприятие социально ответственно. Здесь созданы все условия для комфортной работы и жизни - есть современное общежитие и столовая.

Татьяна Сазыкина, заведующая общежитием перерабатывающей компании:

«Трёхразовое питание - завтрак, обед, ужин. Все довольны. Мясное два раза в день, салаты, первые блюда, утром даём кашу, омлет, сыр масло, смотря что. Оказываем прачечные услуги им, вещи стираем. Спецодежду направляем в прачечную, а такие вещи сами стираем. 2 стиральные машины. У нас всё хорошо».

Предприятие не намерено останавливаться на достигнутом. По словам специалистов, в их отрасли есть большие перспективы, а также запросы от металлургических компаний, перерабатывающих отходы. Кроме того, предприятие принимает активное участие в социальной жизни посёлка Высокий и Мегиона - реализуют благотворительные проекты и помогают жителям.