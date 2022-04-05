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5 апреля 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2022 года составило 101,5 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше объема потребления за март 2021 года. Потребление электроэнергии в марте 2022 года в целом по России составило 103,1 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше аналогичного показателя 2021 года.
В марте 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 103,8 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2022 года составила 105,35 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше выработки в марте прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2022 года составила 15,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 20,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,2 млрд кВт•ч (на 2,9 % больше уровня 2021 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в марте 2022 года зафиксирован 11 марта в 10:00 по московскому времени и составил 149 626 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2021 года на 2483 МВт (1,7 %).
Среднемесячная температура воздуха в марте текущего года составила -4,8 °C что на 0,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2021 года.
Данные за март 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно марта 2021 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно марта 2021 года, %
|
Востока
|
4,6
|
7,5
|
4,2
|
4,4
|
Сибири
|
19,7
|
1,8
|
20,4
|
4,3
|
Урала
|
23,9
|
4,1
|
23,8
|
3,8
|
Средней Волги
|
10,5
|
0,3
|
10,1
|
0,9
|
Центра
|
23,1
|
-0,8
|
23,6
|
1,2
|
Северо-Запада
|
11,3
|
5,9
|
9,0
|
1,1
|
Юга
|
10,7
|
8,8
|
10,4
|
5,3
Потребление электроэнергии за три месяца 2022 года в целом по России составило 308,1 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 303,4 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в январе – марте 2021 года.
С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 314,8 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объема выработки в январе – марте 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2022 года составила 310,1 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 185,0 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше, чем в январе – марте 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 46,5 млрд кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за первые три месяца 2021 года), выработка АЭС – 58,5 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 18,3 млрд кВт•ч (на 1,9 % больше показателя января – марта 2021 года).
Данные за три месяца 2022 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта 2021 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта 2021 года, %
|
Востока
|
14,4
|
8,6
|
13,4
|
4,5
|
Сибири
|
59,8
|
0,8
|
61,1
|
2,7
|
Урала
|
70,0
|
0,8
|
70,4
|
2,6
|
Средней Волги
|
31,3
|
1,6
|
30,1
|
1,1
|
Центра
|
71,2
|
1,1
|
70,7
|
1,1
|
Северо-Запада
|
32,0
|
1,6
|
27,2
|
0,3
|
Юга
|
31,4
|
8,6
|
30,5
|
4,7
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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