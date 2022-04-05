 
Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2022 года увеличилось на 2,9 % по сравнению с мартом 2021 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в марте 2022 года увеличилось на 2,9 % по сравнению с мартом 2021 года

5 апреля 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 6 мин
311

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2022 года составило 101,5 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше объема потребления за март 2021 года. Потребление электроэнергии в марте 2022 года в целом по России составило 103,1 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше аналогичного показателя 2021 года.

В марте 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 103,8 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2022 года составила 105,35 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2022 года составила 15,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 20,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,2 млрд кВт•ч (на 2,9 % больше уровня 2021 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в марте 2022 года зафиксирован 11 марта в 10:00 по московскому времени и составил 149 626 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2021 года на 2483 МВт (1,7 %).

Среднемесячная температура воздуха в марте текущего года составила -4,8 °C что на 0,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2021 года.

Данные за март 2022 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно марта 2021 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно марта 2021 года, %

Востока

4,6

7,5

4,2

4,4

Сибири

19,7

1,8

20,4

4,3

Урала

23,9

4,1

23,8

3,8

Средней Волги

10,5

0,3

10,1

0,9

Центра

23,1

-0,8

23,6

1,2

Северо-Запада

11,3

5,9

9,0

1,1

Юга

10,7

8,8

10,4

5,3

Потребление электроэнергии за три месяца 2022 года в целом по России составило 308,1 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 303,4 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в январе – марте 2021 года.

С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 314,8 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объема выработки в январе – марте 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2022 года составила 310,1 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 185,0 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше, чем в январе – марте 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 46,5 млрд кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за первые три месяца 2021 года), выработка АЭС – 58,5 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 18,3 млрд кВт•ч (на 1,9 % больше показателя января – марта 2021 года).

Данные за три месяца 2022 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – марта 2021 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – марта 2021 года, %

Востока

14,4

8,6

13,4

4,5

Сибири

59,8

0,8

61,1

2,7

Урала

70,0

0,8

70,4

2,6

Средней Волги

31,3

1,6

30,1

1,1

Центра

71,2

1,1

70,7

1,1

Северо-Запада

32,0

1,6

27,2

0,3

Юга

31,4

8,6

30,5

4,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
06.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" завершила установку современных резервных источников питания на крупнейших подстан...
Комиссия СоюзМаш России рассмотрела предложения по актуализации госпрограммы по повышению энергосбер... 06.04.2022
Комиссия СоюзМаш России рассмотрела предложения по актуализации госпрограммы по повышению энергосбер...
05.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" в 1,6 раза увеличит выдачу мощности заводу Объединенной металлургической компании ...
05.04.2022
"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией станцию для полива сельхозугодий в Красногвардей...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно