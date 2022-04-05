По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2022 года составило 101,5 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше объема потребления за март 2021 года. Потребление электроэнергии в марте 2022 года в целом по России составило 103,1 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше аналогичного показателя 2021 года.

В марте 2022 года электростанции ЕЭС России выработали 103,8 млрд кВт•ч, что на 2,9 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2022 года составила 105,35 млрд кВт•ч, что на 3,0 % больше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 60,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем в марте 2021 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2022 года составила 15,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % меньше уровня 2021 года), выработка АЭС – 20,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше уровня 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,2 млрд кВт•ч (на 2,9 % больше уровня 2021 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в марте 2022 года зафиксирован 11 марта в 10:00 по московскому времени и составил 149 626 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2021 года на 2483 МВт (1,7 %).

Среднемесячная температура воздуха в марте текущего года составила -4,8 °C что на 0,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2021 года.

Данные за март 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно марта 2021 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно марта 2021 года, % Востока 4,6 7,5 4,2 4,4 Сибири 19,7 1,8 20,4 4,3 Урала 23,9 4,1 23,8 3,8 Средней Волги 10,5 0,3 10,1 0,9 Центра 23,1 -0,8 23,6 1,2 Северо-Запада 11,3 5,9 9,0 1,1 Юга 10,7 8,8 10,4 5,3

Потребление электроэнергии за три месяца 2022 года в целом по России составило 308,1 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем за такой же период 2021 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 303,4 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в январе – марте 2021 года.

С начала 2022 года выработка электроэнергии в России в целом составила 314,8 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объема выработки в январе – марте 2021 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за три месяца 2022 года составила 310,1 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2022 года несли ТЭС, выработка которых составила 185,0 млрд кВт•ч, что на 2,8 % больше, чем в январе – марте 2021 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 46,5 млрд кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за первые три месяца 2021 года), выработка АЭС – 58,5 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 18,3 млрд кВт•ч (на 1,9 % больше показателя января – марта 2021 года).

Данные за три месяца 2022 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – марта 2021 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – марта 2021 года, % Востока 14,4 8,6 13,4 4,5 Сибири 59,8 0,8 61,1 2,7 Урала 70,0 0,8 70,4 2,6 Средней Волги 31,3 1,6 30,1 1,1 Центра 71,2 1,1 70,7 1,1 Северо-Запада 32,0 1,6 27,2 0,3 Юга 31,4 8,6 30,5 4,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.