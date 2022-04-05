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"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией станцию для полива сельхозугодий в Красногвардейском районе Ставрополья

Для обеспечения электроснабжения строящегося в Красногвардейском районе Ставрополья стратегического объекта мелиорации – насосной станции – энергетики «Россети Северный Кавказ» выполнят технические работы на воздушной линии 35 кВ «Красногвардейская - Покровская».

В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения специалисты установят реклоузер с функциями релейной защиты и автоматики. Это коммутирующее устройство предназначено для автоматического отключения части линии электропередачи в случае возникновения технологических нарушений. В свою очередь, релейная защита предотвратит повреждение силового оборудования, либо минимизирует последствия при повреждениях.

«Данное устройство – реклоузер – будет смонтировано на опоре действующей воздушной линии 35 кВ «Красногвардейская-Покровская», которая расположена на границе земельного участка заявителя», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Проектом также предусмотрено сооружение на земельном участке заявителя подстанции 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 и 0, 1 МВА, а также распределительного устройства.

Все объекты электросетевого хозяйства энергетики оснастят микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Это обеспечит контроль за состоянием оборудования и выдачу сигналов для прекращения аварийных режимов в энергосистеме.

Комплекс реализованных работ позволит выдать необходимую для функционирования новой насосной станции мощность в объеме 865 кВт и обеспечить электроснабжение по третьей категории надежности.

Учитывая неоднородный, в большинстве своем сухой и жаркий климат региона, развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на Ставрополье уделяется повышенное внимание. В этой связи в крае повсеместно внедряются новые мелиоративные системы, а на уже построенных объектах идет активная реконструкция морально устаревших инженерных систем.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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