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В Саранске прошла VII Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО"

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям программ: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование», «Конкурс инженерных команд» и «Робототехника».

По приглашению организаторов олимпиады инженер-технолог ООО «Сарансккабель-Оптика» Игорь Фролов принял участие в мероприятии в качестве члена жюри на конкурсе инженерных команд. Председателем жюри была менеджер проектов Авто ВАЗа Щербакова Олеся Александровна, остальные члены жюри – представители предприятий города Саранска. Также Игорь Фролов подавал задачи для участников олимпиады. Одна из задач, поданных им, была рассмотрена командой-призером «Конкурса инженерных команд» из Марий-Эл.

По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия.

В церемонии награждения приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, глава Республики Мордовия Артем Здунов и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

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Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"

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