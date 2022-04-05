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Репортаж 360°. Кто оказался лучшим? Итоги PR-Challenge. Можно ли доверять ЕИС?
5 апреля 2022, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.
В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям программ: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование», «Конкурс инженерных команд» и «Робототехника».
По приглашению организаторов олимпиады инженер-технолог ООО «Сарансккабель-Оптика» Игорь Фролов принял участие в мероприятии в качестве члена жюри на конкурсе инженерных команд. Председателем жюри была менеджер проектов Авто ВАЗа Щербакова Олеся Александровна, остальные члены жюри – представители предприятий города Саранска. Также Игорь Фролов подавал задачи для участников олимпиады. Одна из задач, поданных им, была рассмотрена командой-призером «Конкурса инженерных команд» из Марий-Эл.
По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия.
В церемонии награждения приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, глава Республики Мордовия Артем Здунов и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.
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