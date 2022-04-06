В соответствии с полученными Свидетельствами Кабельный завод СегментЭНЕРГО имеет возможность производить и осуществлять поставку кабельно-проводниковой продукции на суда и плавучие объекты с классом Российского Речного Регистра.

Предприятие уже получило несколько заказов от верфей и судоремонтных компаний на кабели с подтверждением Речного Регистра.