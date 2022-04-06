Как развернуть в компании самую популярную платформу
6 апреля 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "СегментЭнерго"
В соответствии с полученными Свидетельствами Кабельный завод СегментЭНЕРГО имеет возможность производить и осуществлять поставку кабельно-проводниковой продукции на суда и плавучие объекты с классом Российского Речного Регистра.
Предприятие уже получило несколько заказов от верфей и судоремонтных компаний на кабели с подтверждением Речного Регистра.
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