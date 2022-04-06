 
Компании

Кабельный завод СегментЭНЕРГО получил свидетельства о признании Речного Регистра и свидетельства об одобрении типа изделия на изготовление кабелей судовых марки Сегмент-КС

Кабельный завод СегментЭНЕРГО получил свидетельства о признании Речного Регистра и свидетельства об одобрении типа изделия на изготовление кабелей судовых марки Сегмент-КС

6 апреля 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "СегментЭнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
39
Новости компании

В соответствии с полученными Свидетельствами Кабельный завод СегментЭНЕРГО имеет возможность производить и осуществлять поставку кабельно-проводниковой продукции на суда и плавучие объекты с классом Российского Речного Регистра.

Предприятие уже получило несколько заказов от верфей и судоремонтных компаний на кабели с подтверждением Речного Регистра.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "СегментЭнерго"

SEGM
8.94

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
ГК 1520 расширяет присутствие на Дальнем Востоке 05.04.2022
ГК 1520 расширяет присутствие на Дальнем Востоке
Режкабель запустил новый служебный транспорт в городе Реж 05.04.2022
Режкабель запустил новый служебный транспорт в городе Реж
Инженеры кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ разработали кабель для мобильного искусственного сердца 05.04.2022
Инженеры кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ разработали кабель для мобильного искусственного сердца
Профильное обучение и взаимодействие с вузами: как школьники великолукских школ знакомятся с будущим... 05.04.2022
Профильное обучение и взаимодействие с вузами: как школьники великолукских школ знакомятся с будущим...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно