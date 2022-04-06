Глава Краснодара Андрей Алексеенко в рамках рабочего визита оценил ход реконструкции подстанции 110 кВ «Почтовая» в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. Это один из приоритетных объектов инвестиционной программы компании «Россети Кубань», которая планирует направить в 2022 году порядка 1,1 млрд рублей на модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса в Краснодаре и его пригороде.

Подстанция 110 кВ «Почтовая» является ключевым питающим центром для 86 объектов социальной инфраструктуры и почти 80 тысяч жителей микрорайона Гидростроителей.

В результате реконструкции «Почтовой» ее мощность увеличится на треть, с 60 до 80 МВА. Это повысит надежность электроснабжения микрорайона Гидростроителей и создаст возможность для подключения новых потребителей. В ходе модернизации энергообъекта применяется оборудование и материалы отечественных производителей, что крайне важно в нынешних условиях. Инвестиции в реконструкцию подстанции «Почтовая» составляют более 700 млн рублей.

– К реконструкции этой подстанции шли давно, наверное, лет десять. Район за это время сильно вырос. Поменялся Генплан – по нему здесь планируется строительство трамвайной ветки. Обновленная подстанция Гидрострою нужна и сейчас, и для его дальнейшего развития. Она обеспечивает здесь десятки социальных объектов. В дальнейшем, после завершения модернизации, все вопросы по энергоснабжению района будут сняты, – сказал Андрей Алексеенко.

Первый этап реконструкции подстанции «Почтовая» практически завершен: демонтировано устаревшее оборудование, установлен новый силовой трансформатор мощностью 40 МВА, возведено здание оперативного управления.

– Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, реконструкция проходит в несколько этапов, во время которых один из силовых трансформаторов остается в работе и обеспечивает штатное электроснабжение потребителей, – отметил директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.

Всего в 2022 году в целях развития энергосистемы столицы Кубани и его ближайшего пригорода Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» запланировал реконструкцию пяти крупных питающих центров с суммарным увеличением их мощности на 90,8 МВА. Модернизация затронет подстанции 110 кВ «Пашковская» и «Почтовая», а также центры питания 35 кВ «Военгородок», «НС-16» и «Хутор Ленина».