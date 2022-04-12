 
Модернизация

Энергетики "Пензаэнерго" готовятся к грозовому сезону

Энергетики Пензаэнерго готовятся к грозовому сезону

12 апреля 2022, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
248

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» готовят объекты электросетевого хозяйства к прохождению грозового сезона 2022 года.

Сезон гроз — серьезное испытание для электротехнического оборудования. До начала грозового периода и во время его прохождения специалисты компании реализуют комплекс технических и организационных мероприятий по защите электрооборудования от воздействия атмосферного перенапряжения. Он включает в себя инженерные осмотры всех подстанций, складов горюче-смазочных материалов и антенно-мачтовых сооружений, линий электропередачи, распределительных устройств подстанций и т.п.

К настоящему времени завершается проверка состояния грозозащитных тросов, исправность контуров заземления, ограничителей перенапряжения, разрядников и других аппаратов, обеспечивающих защиту основного оборудования в грозовой период. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов, заземляющим устройствам, грозозащитному оборудованию центров питания и изоляции подстанций.

Для получения прогнозов о времени и характере грозовой активности в «Пензаэнерго» организовано взаимодействие с Пензенским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для предотвращения и ликвидации возможных последствий грозовых явлений на объектах электроэнергетики организовано тесное сотрудничество с подразделениями МЧС России и местными органами власти.

Особое внимание уделяется охране труда. С оперативным и ремонтным персоналом проводятся внеплановые инструктажи и тренировки по определению мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи.

Тщательная и своевременная подготовка к грозовому сезону и выполнение намеченных мероприятий создают надежную систему защиты энергообъектов от перенапряжений и позволяют снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с грозовыми явлениями.

Согласно данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории области в грозовом сезоне 2021 г. было зарегистрировано 50 грозовых дней с общим количеством грозовых часов – 399 ч. 50 мин. Больше всего грозовых часов было зафиксировано в Пензе и Радищеве.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
ГУП РК 12.04.2022
ГУП РК "Крымэнерго" развивает электросетевую инфраструктуру на юге полуострова
Юго-Западный филиал 12.04.2022
Юго-Западный филиал "Россети Кубань" принял на обслуживание четыре энергообъекта
В Екатеринбурге, Перми и Челябинске энергетики 12.04.2022
В Екатеринбурге, Перми и Челябинске энергетики "Россети Урал" украсили свои энергообъекты портретами...
Завершена реконструкция ЛЭП для надежного электроснабжения самого длинного села КБР 12.04.2022
Завершена реконструкция ЛЭП для надежного электроснабжения самого длинного села КБР

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно