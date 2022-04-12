Энергетики "Пензаэнерго" готовятся к грозовому сезону

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» готовят объекты электросетевого хозяйства к прохождению грозового сезона 2022 года.

Сезон гроз — серьезное испытание для электротехнического оборудования. До начала грозового периода и во время его прохождения специалисты компании реализуют комплекс технических и организационных мероприятий по защите электрооборудования от воздействия атмосферного перенапряжения. Он включает в себя инженерные осмотры всех подстанций, складов горюче-смазочных материалов и антенно-мачтовых сооружений, линий электропередачи, распределительных устройств подстанций и т.п.

К настоящему времени завершается проверка состояния грозозащитных тросов, исправность контуров заземления, ограничителей перенапряжения, разрядников и других аппаратов, обеспечивающих защиту основного оборудования в грозовой период. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов, заземляющим устройствам, грозозащитному оборудованию центров питания и изоляции подстанций.

Для получения прогнозов о времени и характере грозовой активности в «Пензаэнерго» организовано взаимодействие с Пензенским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для предотвращения и ликвидации возможных последствий грозовых явлений на объектах электроэнергетики организовано тесное сотрудничество с подразделениями МЧС России и местными органами власти.

Особое внимание уделяется охране труда. С оперативным и ремонтным персоналом проводятся внеплановые инструктажи и тренировки по определению мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи.

Тщательная и своевременная подготовка к грозовому сезону и выполнение намеченных мероприятий создают надежную систему защиты энергообъектов от перенапряжений и позволяют снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с грозовыми явлениями.

Согласно данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории области в грозовом сезоне 2021 г. было зарегистрировано 50 грозовых дней с общим количеством грозовых часов – 399 ч. 50 мин. Больше всего грозовых часов было зафиксировано в Пензе и Радищеве.