Анонс вебинаров АО "Контактор" в апреле

Приглашаем вас принять участие в вебинарах АО «Контактор» в апреле.

19 апреля в 12:00 по московскому времени – «Автоматические выключатели производства АО «Контактор». Историческая линейка». Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/Legrand/10402571

21 апреля в 12:00 по московскому времени – «Ретрофит воздушных автоматических выключателей серии «Электрон» от оригинального производителя АО «Контактор»». Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/Legrand/10402671

Ведущий – специалист отдела обучения, Николай Николаевич Розенберг.

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие бесплатное. Количество мест на вебинарах не ограничено.

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