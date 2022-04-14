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Анонс вебинаров АО "Контактор" в апреле

Анонс вебинаров АО Контактор в апреле

14 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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Новости компании

Приглашаем вас принять участие в вебинарах АО «Контактор» в апреле.

  • 19 апреля в 12:00 по московскому времени – «Автоматические выключатели производства АО «Контактор». Историческая линейка». Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/Legrand/10402571
  • 21 апреля в 12:00 по московскому времени – «Ретрофит воздушных автоматических выключателей серии «Электрон» от оригинального производителя АО «Контактор»». Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/Legrand/10402671

Ведущий – специалист отдела обучения, Николай Николаевич Розенберг.

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие бесплатное. Количество мест на вебинарах не ограничено.

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Источник: Завод Контактор

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