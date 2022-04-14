Анонс вебинаров АО "Контактор" в апреле

НПП "ГЕРДА" на выставке "НЕФТЕГАЗ 2022" 18-21 апреля
14 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand, ВЕБИНАР, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника
Источник: Завод Контактор
Приглашаем вас принять участие в вебинарах АО «Контактор» в апреле.
Ведущий – специалист отдела обучения, Николай Николаевич Розенберг.
Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие бесплатное. Количество мест на вебинарах не ограничено.
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