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Тематическая сессия на "НЕФТЕГАЗ-2022": "Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики"

В среду, 20 апреля, с 11:00 до 14:15 в рамках деловой программы 21-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (НЕФТЕГАЗ-2022) пройдет тематическая сессия: «Алюминиевые решения для нефтегазовой промышленности и водородной энергетики».

 

В программе семинара – выступления экспертов из ведущих компаний алюминиевой отрасли:

Владимир САВЧЕНКО, генеральный директор ООО «Богословский кабельный завод»

«Пути снижения затрат на электроснабжение в условиях импортозамещения»

Дмитрий ЧУДНЫХ, директор по проектным продажам ГК «Москабельмет»

«Кабельные решения для нефтегазовой отрасли»

Применение кабельной продукции с жилами из алюминиевого сплава позволяет до 50% сократить стоимость проектов. Это особенно актуально в текущих реалиях – алюминий в отличие от меди в меньшей степени подвержен ценовым колебаниям. Динамика цен на металлы является важным фактором при расчете проектов, реализуемых в перспективе трех-пяти лет. Кабельщики уже сейчас планомерно переходят на кабельно-проводниковую продукцию с применением алюминиевого сплава 8ххх серии и намерены доказать, что в большинстве проектов это действительно целесообразно.

Алексей КОНОПЛЕВ, руководитель отдела маркетинга «Урало-Сибирская профильная компания»

«Комплексные проекты и алюминиевые решения от Урало-Сибирской профильной компании (УСПК) для нефтегазового сектора экономики»    

Архитектурные алюминиевые системы INICIAL активно используются при создании ультрасовременных научно-технических инфраструктурных объектов для нефтегазовой промышленности: Научно-технический центр «НОВАТЭК» и Центр исследования пластовых систем «Геосфера» в Тюмени, Центр индустриальной интеграции «Газпромнефть – Технологические партнерства» в Ханты-Мансийске, и др.

Алюминиевые керноприемные трубы производства УСПК для НПП «БУРИНТЕХ» и «ВНИИБТ» используются в скважинах с температурой, превышающей предел для фибергласса и в скважинах с сероводородным заражением. Алюминиевые прутки используются ПКФ «СарГазКом» для производства специальных клапанов. Широкий спектр применения в отрасли имеют также алюминиевые профили для радиаторов охлаждения, теплообменников и других видов нефтегазового оборудования. Активно ведутся поставки специальных прутков из магниево-алюминиевого сплава для OIL ENERGY, предназначенных для изготовления растворимых шаров, которые используются для активации скважинного оборудования и снижают затраты на строительство скважин.  

Ян ГЛУМОВ, руководитель проектов в нефтегазовой отрасли Алюминиевой Ассоциации

«Алюминиевые продукты для нефтегазовой отрасли»

Компании, входящие в Алюминиевую Ассоциацию, предлагают широкий ассортимент продукции для нефтегазовой отрасли. Это бурильные трубы, газовые баллоны, понтоны, купольные крыши – алюминиевые продукты используются во всех сферах от добычи до хранения.

«Новый алюминиевый сплав для бурильных труб»

Переход на горизонтальный способ бурения, увеличение глубины бурения, высокие уровни переменных динамических напряжений в бурильной колонне диктуют особые требования к физико-механическим свойствам сплавов для обеспечения надежности бурильной трубы. ИЛМиТ разработал новый алюминиевый сплав для бурильных труб, превосходящий по коррозионной стойкости сплав Д16 и обладающий такой же прочностью

Елена КОТЕЛЬНИКОВА, руководитель группы проектов в прокате ОК РУСАЛ

«Быстровозводимая алюминиевая инфраструктура для труднодоступных регионов»

Такие мобильные алюминиевые решения, как алюминиевые дороги и сборно-разборные алюминиевые покрытия, призваны обеспечить транспортную доступность даже самых отдаленных уголков. Уникальные мобильные решения из алюминиевых материалов могут использоваться для создания транспортной доступности и авиационной инфраструктуры для местной и региональной авиации, деловой авиации, беспилотной авиации, а также при создании необходимой инфраструктуры при эксплуатации газовых и нефтяных месторождений в условиях Крайнего Севера.

Алексей БОРЕЙШО, компания «Лазерные Системы»

«АЗС с автономным модулем получения высокочистого зеленого водорода»

Автономный энергетический модуль предназначен для снабжения высокочистым водородом стационарные и транспортные объекты, оснащенные водородными топливными элементами. Использование автономного модуля обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов, позволяя управлять ими в автоматизированном или дистанционном режиме. Кроме того, снижаются капитальные и эксплуатационные расходы, увеличивается срок службы.

Получение водорода основано на реакции гидротермального окисления порошкообразного алюминия водой:

2Al + 4H2O → 2AlOOH + 3H2 + 828 кДж

Помимо высокочистого водорода, образуется коммерчески ценная мелкодисперсная оксигидроокись алюминия «бемит» – экологически безопасный продукт, который может использоваться как товарный продукт или перерабатываться на предприятиях алюминиевой промышленности.

Реакция осуществляется при повышенной температуре и давлении в гидротермальном реакторе путем непрерывной подачи в него водной суспензии порошка алюминия и непрерывного вывода продуктов реакции: водорода, бемита и остаточной воды (пара).

Тепловой эффект реакции, в расчете на единицу массы алюминия (Q = 15.32 МДж/кг), может быть использован для создания когенерационных установок для обеспечения станции электрической и тепловой энергией.

Создана и удачно испытана экспериментальная установка непрерывного получения водорода производительностью до 100 нм3/час.

 

Модератор мероприятия – Александр ГУСЕВ, генеральный директор медиа-холдинга «РусКабель».

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14), павильон №2, зал 3.

Контакты организаторов: +7 (499) 795-37-66, zuevvi@expocentr.ru.

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