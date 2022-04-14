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Территорию ОЭЗ "Узловая" планируют расширить до 1 тысячи га

Территорию ОЭЗ Узловая планируют расширить до 1 тысячи га

14 апреля 2022, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ УЗЛОВАЯ
Источник: ti71.ru

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Особая экономическая зона «Узловая» празднует сегодня шестилетия со дня основания. На данный территория особой зоны составляет 471 га. Первая очередь подразумевает размещение более 40 резидентов. Активность потенциальных инвесторов высока, поэтому при поддержке правительства региона и Корпорации развития Тульской области подготовлена заявка на расширение территории ОЭЗ. В ближайшее время она будет направлена в Правительство РФ. Вторая очередь предполагает увеличение площади ОЭЗ до 1 тысячи га. Это позволит привлечь и разместить более 90 резидентов с потенциальным объемом инвестиций более 180 млрд рублей.

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Источник: ti71.ru

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