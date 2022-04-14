"Москабельмет" принял участие в промышленном "Хакатоне"

«Москабельмет» принял участие в студенческом Хакатоне «Моспром». В минувшие выходные группа компаний предложила командам столичных вузов технические задачи, вручила победителя денежные призы и предоставила им возможность пройти стажировку на предприятии.

Концентрация молодых специалистов

Хакатон состоялся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Это мероприятие — часть «Студенческой недели Моспром », которая проходит с 9 по 15 апреля. «Москабельмет» участвует в Хакатоне уже во второй раз (первое такое мероприятие прошло в декабре ), как и четыре студенческие команды: «СтройКод» и «Казённая краска над фикусом» из НИУ МГСУ), NEW COMMAND и Returnname из МГТУ «СТАНКИН». Также были представлены МГТУ им. Н. Э. Баумана, РТУ МИРЭА, НИУ «МЭИ», НИЯУ «МИФИ», РУДН, РГУ им. А. Н. Косыгина, МГТУ ГА.

В общей сложности борьбу молодых умов вели 23 команды общей численностью 115 студентов. Все они в атмосфере азарта и с нескрываемым желанием получать ценные навыки решали производственные задачи от ведущих московских предприятий. Выходные в технополисе выдались насыщенными, динамичными, подарили яркие эмоции всем участникам. За безупречную организацию и проведение мероприятия «Москабельмет» выражает огромную благодарность АНО «Моспром» и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Две задачи — два победителя

НПО «Наука», ЦЭНКИ, ГКНПЦ Хруничева, «Российские космические системы», Щербинский лифтостроительный завод предложили по одному кейсу, «Москабельмет» — сразу два!

Первая задача предполагала создание конфигуратора для выгрузки исходных данных из учетной системы в конфигурацию «1С: Конструктор Моделей». Ее цель — интеграция сервиса, позволяющего создавать математические модели в структуру учетных систем предприятия без участия программиста. Для решения этого кейса три команды отправились на реальное производство в «Москабельмет», где оба дня работали, вместе с представителями предприятия создавая решения для реальной задачи. Всем было предоставлено полноценное питание, организованы кофе-брейки, перемещение между площадками и трансфер до «Технополиса». По результатам состязания победу в этом кейсе одержала команда Realityidust (МИРЭА).

Второй кейс заключался в создании системы контроля действий оператора на основе анализа видеопотока. Функция такой системы — идентификация действий персонала для контроля последовательности действий оператора экструзионной линии. Команда Returnname (МГТУ «СТАНКИН»), которая в прошлый раз была буквально в шаге от лидерства, предложила для сразу два интересных решения и потому совершенно справедливо была признана победителем!

От кейсов — к реальным проектам

«Москабельмет» наградил каждую команду денежным призом в размере 50 000 руб. и всех победителей пригласил на стажировку в своем Департаменте информационных технологий.

А об уже состоявшемся опыте стажировки во время церемонии награждения рассказала Анна Степанова, капитан команды «Гики-рейв» из НИЯУ МИФИ, участники которой выиграли главный приз прошлого Хакатона «Моспром» и с января проходили практику на кабельном предприятии. Совместно со специалистами ГК «Москабельмет» будущие инженеры-программисты доработали информационную систему сервис Сable Justice, предназначенный для быстрого выявления фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции. И совсем скоро состоится его официальная презентация. Следите за новостями!