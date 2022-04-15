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На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС завершен текущий ремонт гидроагрегата № 3

На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС завершен текущий ремонт гидроагрегата № 3

15 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ ГЭС-ГАЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Гидроэнергетики завершили текущий ремонт гидроагрегата № 3 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Карачаево-Черкесского филиала РусГидро. Ремонт проводился в рамках ежегодной ремонтной кампании в течение марта 2022 года.

Специалисты Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) выполнили проверку и регулировку направляющих подшипников генератора и турбины, провели осмотр статора и ротора гидрогенератора №3, регулировку лопаток направляющего аппарата, ремонт рабочего колеса гидротурбины №3 и силового трансформатора Т-3.

Текущий ремонт гидроагрегата № 4 запланирован на третий квартал. Ремонт гидроагрегата № 1 и № 2 запланирован на четвертый квартал этого года.

С начала года продолжены работы по обновлению оборудования и автоматизации КИА объектов перебросного канала. По программе ремонтов выполнены мероприятия по закреплению водобоя правого берега крупногабаритной скальной породой на гидроузле Большой Зеленчук. Все проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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