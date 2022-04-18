"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
18 апреля 2022, 11:24
Рубрика: За рубежом
Метки: АЯЭ, ОЭСP
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По решению руководящего органа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСP)* от 11 апреля текущего года приостановлено членство Российской Федерации в Агентстве по ядерной энергии (АЯЭ)** при ОЭСP. Решение о приостановлении членства России в АЯЭ вступит в силу 11 мая текущего года, о чем российская сторона была проинформирована соответствующим образом.
Россия присоединилась к АЯЭ в 2013 г. Целью агентства является оказание поддержки в развитии научной, технологической и нормативно-правовой базы, необходимых для безопасного, экологичного и экономичного использования атомной энергии в мирных целях.
России имеет пятую в мире по величине (после США, Франции, Китая и Японии) программу развития мирного атома. В настоящее время страна является ведущим мировым поставщиком гражданских ядерных установок.
Официальный сайт ОЭСР
* Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
** Nuclear Energy Agency (NEA)
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