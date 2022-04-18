По решению руководящего органа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСP)* от 11 апреля текущего года приостановлено членство Российской Федерации в Агентстве по ядерной энергии (АЯЭ)** при ОЭСP. Решение о приостановлении членства России в АЯЭ вступит в силу 11 мая текущего года, о чем российская сторона была проинформирована соответствующим образом.

Россия присоединилась к АЯЭ в 2013 г. Целью агентства является оказание поддержки в развитии научной, технологической и нормативно-правовой базы, необходимых для безопасного, экологичного и экономичного использования атомной энергии в мирных целях.

России имеет пятую в мире по величине (после США, Франции, Китая и Японии) программу развития мирного атома. В настоящее время страна является ведущим мировым поставщиком гражданских ядерных установок.

Официальный сайт ОЭСР

* Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

** Nuclear Energy Agency (NEA)