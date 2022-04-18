По оценкам ИПЕМ, рост промышленного производства в марте 2022 года продолжился (+5,7), невзирая на санкции. Однако спрос на промышленную продукцию начал снижаться (-2,2%) в большей степени за счет высокотехнологичных отраслей, наиболее чувствительных к нарушению производственно-логистических цепочек.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – с различной оперативностью отреагировали на зарубежные санкции. Индекс ИПЕМ-производство в марте 2022 года продолжил расти: +5,7% (+7,8% за период январь – март 2022 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс ИПЕМ-спрос впервые за долгое время показал снижение на 2,2% (+2,4%) (здесь и далее – все процентные показатели даны относительно марта 2022 года, если не указано иное). О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Спрос на продукцию добывающих отраслей продолжает расти: +2,6% (+4,2% за период январь – март 2022 года).

Добыча нефти в марте 2022 года продолжила увеличиваться: +7,3% до 46,6 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 7,7% до 19,1 млн тонн. На фоне ограничений на поставки российской нефти, введённых некоторыми странами, продолжение реализации сделки ОПЕК+ в ранее определённой конфигурации является важным стабилизирующим для рынка фактором. Кроме того, премия к цене, которую получают все участники сделки, кроме России, стала значимым стимулом для продолжения выполнения договорённостей. Нефть марки Urals и раньше обычно торговалась с некоторым дисконтом к Brent, однако в марте дисконт в цене на российскую нефть вырос и составляет по различным данным 20-30 долл./барр.

В марте 2022 года экспортные поставки газа значительно снизились относительно аналогичного периода прошлого года, при этом уровень заполненности ПХГ в Европе продолжает сокращаться (26,4% в марте 2022 года против 32,0% в марте 2021 года). Поставки газа в марте выросли в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию и Турцию. Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжает увеличиваться. После ввода ряда ограничительных мер со стороны ЕС Россией было принято решение о переводе оплаты газа, поставляемого в Европу, с евро на рубли. При этом последствия изменения схемы оплаты в части влияния на объёмы поставок можно будет оценить лишь в перспективе нескольких месяцев.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности снизился в марте 2022 года на 7,2% к марту 2021 года (+0,4% за период

январь – март 2022 года).

Внутренний спрос на черные металлы в марте 2022 года вырос на внушительные 39,2% (+24,2% за январь – март 2022 года), внешний спрос сократился на 10,8% (-7,4%) на фоне ввода Европой ограничительных мер на поставку железа и стали (под санкции попадает около 40% экспорта российской стали в Европу).

Спрос на цветные металлы в марте 2022 года со стороны внутреннего рынка также значительно увеличился (+30,4%, +18,8%), поставки на внешний рынок по сети железных дорог также выросли (+40,4%, +17,9%) на фоне ожидания ввода новых ограничительных мер.

Спрос на химические и минеральные удобрения в марте 2022 года вырос на внутреннем рынке (+39,7%, +17,2%), внешний спрос сократился на 24,3% (-11,7%).

Экспортные поставки цемента по сети железных дорог в марте 2022 года увеличились на 51,7% (+41,8%), внутренний спрос на цемент увеличился на 48,2% (+23,0%). С динамикой поставок цемента на внутренний рынок обычно коррелируют показатели строительной сферы. По данным Росстата, в феврале 2022 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 5,0% относительно февраля 2021 года (+3,3% за период январь – февраль 2022 года).

Наиболее чувствительными к массовым ограничениям в мировой торговле ожидаемо стали высокотехнологичные отрасли, индекс спроса в которых в марте 2022 года сократился на 16,7% к марту 2022 года (-7,8% за период январь – март 2022 года). Восстановление производственно-логистических цепочек, а точнее их перестроение в новом формате в машиностроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях может занять продолжительное время.

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в марте 2022 года снизилась к аналогичному периоду прошлого года (-10,2%; -1,6% за период январь – март 2022 года), поставки на внутренний рынок значительно выросли (+30,1%, +16,5%), падение поставок в экспортном направлении составило 34,0% (-35,2%).

Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в феврале 2022 года сократилось на 13,8%. Продажи новых автомобилей в марте 2022 года по данным АЕБ сократились на 62,9%.

Комментарий заместителя руководителя департамента ТЭК ИПЕМ Евгения Рудакова:

«Текущий кризис потребовал от подавляющего большинства отраслей радикальной перенастройки производственно-сбытовых цепочек. Одним из наиболее «узких» мест в этом процессе является транспортно-логистический комплекс, который сам по себе сталкивается со значительными проблемами. От его возможностей адаптации к массовому перенаправлению торговых потоков зависят не только экспортно-ориентированные отрасли, но и те сферы, которые не могут полностью заместить импорт (запчастей, комплектующих, отдельных видов сырья и материалов) российскими аналогами. Важнейшим фактором для дальнейшего функционирования большинства отраслей промышленности в текущей ситуации является транспортно-логистический комплекс, от его возможностей адаптации к массовому перенаправлению торговых потоков и усложнению логистических процедур зависят не только экспортно-ориентированные отрасли, но и те сферы экономики, которые не могут полностью заместить импорт (запчастей, комплектующих, отдельных видов сырья и материалов) российскими аналогами. Скорость адаптации будет зависеть от оперативности выстраивания новых кооперационных производственных цепочек с компаниями из дружественных стран, а также оперативности адаптации логистических цепочек в условиях ограничений на работу через российские порты, судозаходы для экспорта, импорта и транзита. Поэтому особое внимание в части реализации мер государственной поддержки должно быть уделено приоритетному решению проблем железнодорожного, автомобильного транспорта, портовой инфраструктуры и иных элементов транспортно-логистической системы, включая оперативный пересмотр мер технического регулирования, контрольно-надзорного регулирования и регуляторную поддержку в решении наиболее острых вопросов оперативного функционирования транспортных предприятий».

Результаты мониторинга промышленности по итогам марта 2022 года (pdf), 18 апреля, 2022

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.