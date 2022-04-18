В Перми на бывшем судозаводе "Кама" планируется построить 23 причала для судов на электрической тяге и отправить в Москву. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства Пермского края.

"ООО "Пермская судоверфь" (ПСВ) и ООО "Эмпериум", занимающееся производством инновационных электросудов, заключили договоры на разработку проектно-конструкторской документации и строительство речных причалов для судов на электрической тяге. Работы будут проводиться в рамках контракта департамента транспорта Москвы с АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт", которое введет в эксплуатацию 21 пассажирское судно на электрической тяге, а также установит 23 плавучих причала, два пункта базирования флота и шесть береговых зарядных станций. Часть работ по этому контракту выполнит пермская компания", - рассказали в правительстве.

Как пояснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, построенные в Перми причалы будут принимать суда на Москве-реке.

"Еще год назад цеха бывшего судозавода "Кама" пустовали, сейчас же там создаются одни из первых в России речных причалов для электросудов по заказу департамента транспорта Москвы. Это важная часть нашей работы по восстановлению судостроения в Прикамье. Помимо производства причалов, на "Пермской судоверфи" готовы строить и электросуда, будем двигаться в этом направлении", - рассказал Махонин.

Фото: Яндекс.Дзен

Ранее глава Прикамья отмечал, что восстановление в Пермском крае судостроения и его развитие в перспективе может дать дополнительные возможности для организации целого кластера. По словам губернатора региона, кооперация с профильными предприятиями края и других субъектов РФ создаст условия для привлечения в край дополнительных инвестиций, что позитивно повлияет на развитие экономики региона в целом.

"Пермская судоверфь" входит в один из шести прорывных проектов социально-экономического развития Пермского края "Новая промышленность". Предприятие было создано осенью 2021 года на площадке бывшего Пермского судостроительного завода "Кама". Имущественный комплекс судозавода в июне прошлого года приобрела "Корпорация развития Пермского края". Учредителями "Пермской судоверфи" являются АО "ПНППК-Морская электроника" и АО "Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования" (ПАИЖК). Предполагается, что верфь станет резидентом создаваемой в Прикамье ОЭЗ.