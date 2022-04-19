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Кабельный завод "Цветлит" получил акт экспертизы для оформления сертификата происхождения товара формы СТ-1

14 апреля 2022 года кабельный завод «Цветлит» получил акт экспертизы для оформления сертификата происхождения товара формы СТ-1. Данный акт позволяет дистрибьюторам завода без дополнительной документации получать свидетельство о происхождении товара, которое необходимо для экспорта продукции.

Сертификат, подтверждающий страну происхождения товаров, требуется, как правило, таможенными органами импортирующей страны с целью осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную территорию соответствующей страны и вывоза товара с этой территории (например, для начисления соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и льготной в случае предоставления товарам режима преференций).

Сертификаты происхождения товаров формы «СТ-1» выдаются на российские товары, вывозимые из Российской Федерации в государства – участники Содружества Независимых Государств (страны СНГ).

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Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"

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