"РУСАЛ" зафиксировал цены в рублях на алюминий
19 апреля 2022, 17:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СОРОКИН, НЕФТЕГАЗ-2022
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Сейчас время новых вызовов для ТЭК, но нужно думать о будущем и создавать фундамент, на основе которого энергетика будет развиваться следующие 10-20 лет, рассказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин на Национальном нефтегазовой форуме.
Говоря о новых вызовах для отрасли, первый замглавы энергетического ведомства подчеркнул, что Минэнерго открыто к дискуссиям и способствует решению возникающих вопросов.
«Те меры, которые мы предпринимаем, те инвестиционные решения, которые мы принимаем, и та нормативная деятельность, которую ведём, должны адаптироваться и исходить из того, что помогает нам и нашим компаниям существовать на мировом рынке и быть востребованными», - пояснил он.
При этом он подчеркнул, что мировая энергетика всё равно будет меняться, но Россия останется ключевым игроком на мировом энергорынке.
«Без нашей страны, без наших ресурсов, без наших компетенций и участия невозможно себе представить мировую энергетику. И так должно оставаться всегда», - отметил замминистра.
«Тема сегодняшней сессии ESG повестка, и с одной стороны, она, казалось бы, находится на втором плане, с другой стороны - мы должны понимать, что стратегический взгляд и стратегическое видение никто не отменял. Необходимо думать о будущем и создавать тот фундамент, ту основу, на которой мы будем строить следующие 10-15-20 лет», - сказал Павел Сорокин.
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