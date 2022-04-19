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Павел Сорокин: "Мировая энергетика будет меняться, но Россия все равно останется ключевым игроком на данном рынке"

Сейчас время новых вызовов для ТЭК, но нужно думать о будущем и создавать фундамент, на основе которого энергетика будет развиваться следующие 10-20 лет, рассказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин на Национальном нефтегазовой форуме.

Говоря о новых вызовах для отрасли, первый замглавы энергетического ведомства подчеркнул, что Минэнерго открыто к дискуссиям и способствует решению возникающих вопросов.

«Те меры, которые мы предпринимаем, те инвестиционные решения, которые мы принимаем, и та нормативная деятельность, которую ведём, должны адаптироваться и исходить из того, что помогает нам и нашим компаниям существовать на мировом рынке и быть востребованными», -  пояснил он.

При этом он подчеркнул, что мировая энергетика всё равно будет меняться, но Россия останется ключевым игроком на мировом энергорынке.

«Без нашей страны, без наших ресурсов, без наших компетенций и участия невозможно себе представить мировую энергетику. И так должно оставаться всегда», - отметил замминистра.

«Тема сегодняшней сессии ESG повестка, и с одной стороны, она, казалось бы, находится на втором плане, с другой стороны - мы должны понимать, что стратегический взгляд и стратегическое видение никто не отменял. Необходимо думать о будущем и создавать тот фундамент, ту основу, на которой мы будем строить следующие 10-15-20 лет», - сказал Павел Сорокин.

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Источник: Министерство энергетики России

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