Проект ветроэлектростанции в Чистопольском районе Татарстана, который планировала реализовать компания Enel, заморожен. В условиях санкционного давления власти республики планируют сосредоточиться на своих проектах, сообщил во вторник глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов.

"Однозначно, сложившаяся ситуация отразилась на реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. Все крупнейшие игроки: и "Вестас" ушел сейчас с российского рынка. И с "Энел" мы уже были на практически реализации проекта в Чистопольском районе мощностью 71 мегаватт (МВт) <…>, на последней стадии уже практически реализации <…>. На сегодняшний день этот проект заморожен", - сказал Каримов на заседании республиканского правительства в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

Он подчеркнул, что в настоящее время в республике есть отобранные инвесторами площадки с проведенными ветроизмерениями.

"Мы для продолжения работы планируем сосредоточиться в том числе на локализации, на реализации своих проектов ветроэнергетического оборудования", - сказал Каримов.

В качестве примера он привел работу компании "Татнефть", которая, по словам министра, на выставке в рамках форума подписала соглашение по совместному производству компонентов ветроустановок и строительству ветроэлектростанций с российской компанией "Ветроинвест".

О компании

В 2019 году на площадке Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности компания "Энел Россия" и Минпромторг Татарстана договорились об исследовании параметров окружающей среды для изучения возможностей по развитию возобновляемой энергетики в республике.

ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Enel - международная энергетическая компания, один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках. В РФ компания пришла в 2004 году. В марте глава Enel Франческо Стараче сообщил, что итальянская компания будет вынуждена свернуть свою деятельность в России в течение нескольких месяцев.