Завершены работы по подключению к сетям жилого комплекса «Аквилон Park», сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Заявленная мощность составила 2,5 МВт. Надежность и ответственность ресурсоснабжающей организации – филиала «Россети Московский регион» «Новая Москва» – подтверждена результатами нашей совместной работы, ведь электроэнергия − это не только свет и питание бытовой техники в домах», − сказал Владимир Жидкин.

ЖК расположен в поселке Коммунарка поселения Сосенское, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Коммунарка». В шаговой доступности находятся два детских сада, общеобразовательная и спортивная школы, поликлиника. По словам Жидкина, выдача ключей новоселам запланирована на второй квартал 2022 года.

Для подключения комплекса на 1179 квартир к питающим центрам специалисты компании проложили две кабельные линии 10 кВ длиной почти 3 км. На территории ЖК построено порядка 5,5 км кабельных линий 0,4 кВ. Возведена блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, оснащенная устройствами релейной защиты и автоматики, а также автоматизированной системой учета электроэнергии. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности: при возникновении нарушения на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.

«Новая Москва застраивается рекордными темпами − в прошлом году в Троицком и Новомосковском округах ввели более 4 млн кв. м недвижимости, большую часть которой составляет жилье. «Россети Московский регион» активно содействуют реализации проектов жилищного строительства, с начала 2021 года для электроснабжения новостроек в ТиНАО было выдано порядка 17 МВт мощности», − прокомментировал директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Группа «Россети» активно работает по проектам, связанным с подключением жилых комплексов, содействуя реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». С начала его реализации только в столичном регионе «Россети Московский регион» обеспечили выдачу свыше 500 МВт для электроснабжения новостроек. В 2021 году компанией подключено более 154 МВт мощности для электроснабжения 84 жилых комплексов общей площадью 3,4 млн кв. метров.