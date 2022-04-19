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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 2300 новых потребителей в юго-западных районах края

Россети Кубань обеспечила электроэнергией 2300 новых потребителей в юго-западных районах края

19 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2022 года обеспечили электроэнергией более 2,3 тысячи новых потребителей. Электричество получили объекты социальной сферы, сельскохозяйственные и промышленные производства, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также жители частных домовладений. Общая мощность подключенных к сетям энергокомпании объектов в юго-западных районах Краснодарского края составила 38 МВт.

Всего от жителей пригорода Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов края с начала года поступило 3,6 тысячи заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Из них 93% – заявки физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. От малого и среднего бизнеса зарегистрировано порядка 230 заявок.

Стоит отметить, что в 2022 году темпы технологического присоединения заявителей в Юго-Западных электрических сетях увеличилась практически вдвое. За аналогичный период прошлого года энергетики филиала присоединили к электросетям компании 1,2 тысячи новых потребителей, общая мощность подключенных объектов составляла 22 МВт.

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Источник: Россети Кубань

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