Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2022 года обеспечили электроэнергией более 2,3 тысячи новых потребителей. Электричество получили объекты социальной сферы, сельскохозяйственные и промышленные производства, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также жители частных домовладений. Общая мощность подключенных к сетям энергокомпании объектов в юго-западных районах Краснодарского края составила 38 МВт.

Всего от жителей пригорода Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов края с начала года поступило 3,6 тысячи заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Из них 93% – заявки физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. От малого и среднего бизнеса зарегистрировано порядка 230 заявок.

Стоит отметить, что в 2022 году темпы технологического присоединения заявителей в Юго-Западных электрических сетях увеличилась практически вдвое. За аналогичный период прошлого года энергетики филиала присоединили к электросетям компании 1,2 тысячи новых потребителей, общая мощность подключенных объектов составляла 22 МВт.