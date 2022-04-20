Компаний особой экономической зоны «Технополис Москва» представили на ExpoElectronica собственные новейшие разработки. Среди них: процессорный модуль, инновационная радиоэлектроника, модемы для передачи цифровых данных и другие. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Микроэлектроника является самым масштабным направлением деятельности среди предприятий в столичной особой экономической зоне. В тематический кластер входят 32 компании, где работают почти 5 тысяч сотрудников. Предприятия не только активно развивают производство, но и разрабатывают собственную продукцию, чтобы удовлетворить спрос на отечественную микроэлектронику в Москве и России. Подтверждая свою готовность к импортозамещению, они представили новинки на крупной отраслевой выставке», – рассказал Геннадий Дёгтев.

24-я международная выставка ExpoElectronica прошла в МВЦ «Крокус-Экспо». Это самая крупная в России выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих. Участниками мероприятия в этот раз стали более 130 ключевых российских производителей микроэлектроники, включая такие компании ОЭЗ Москвы, как ГК «Микрон», НПЦ «Элвис», ГК «Электронинвест», «БУТИС», «Радиокомп», «Ангстрем», «ЗНТЦ», «Лаборатория Микроприборов», «Завод Протон» и другие.

Резидент НПЦ «Элвис» представил новый встраиваемый процессорный модуль (устройство, которое отвечает за синхронизацию и корректную работу систем внутри устройства, например, планшета или робототехники) на базе собственного процессора «Скиф». Он позволяет заменить в изделиях отечественной промышленности процессорные модули, выполненные на основе зарубежных чипов.

Компании «Радиокомп» и «БУТИС» на совместном стенде представили свою инновационную радиоэлектронику, которая не уступает зарубежным аналогам. Это, например, синтезаторы частот и сигналов, гибридные мосты и микрополосковые антенны, модемы для передачи цифровых данных от «Радиокомп». Эта продукция активно применяется в авиации. В свою очередь, ПАВ-фильтры «БУТИС» призваны повысить надежность и помехозащищенность аппаратуры беспроводной и спутниковой связи.

Компания «Лаборатория Микроприборов» презентовала собственные продуктовые новинки – инерциальные модули для измерения скорости, ориентации, навигации. Они применяются для организации работы беспилотного транспорта. Серии цифро-аналоговых преобразователей, операционных усилителей, силовых модулей, драйверов и силовых ключей для космической отрасли и гражданского применения представил резидент «Ангстрем». На стенде резидента ГК «Электронинвест» можно было ознакомиться с новой разработкой – источниками вторичного электропитания второго поколения, которые призваны заменить иностранные модули питания.

В целом резиденты кластера микроэлектроники в 2021 году обеспечили в ОЭЗ Москвы более половины выпуска всей продукции, или 8,5 миллиарда рублей в денежном выражении.