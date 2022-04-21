Власти Красноярского края привлекут до 2026 года 23,1 млрд рублей частно-государственных средств на модернизацию трамвайной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

В данный момент трамвайная сеть существует на правобережной части Красноярска. Планируется, что модернизация сети позволит соединить правый берег Красноярска с самым населенным Советским районом города, находящимся на противоположном берегу краевого центра.

"Одобрена заявка Красноярского края на реализацию проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в краевом центре. Проект, который предполагает модернизацию существующей трамвайной линии, обновление подвижного состава, строительство новых и реконструкцию действующих тяговых подстанций и депо, а также строительство новой ветки от ул. Мичурина через Октябрьский мост с последующим выходом в сторону микрорайона Солнечный. Общая стоимость проекта составляет 23,1 млрд рублей", - сообщил Лапшин, добавив, что проект был разработан по инициативе губернатора региона Александра Усса.

По его словам, реализация проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства с привлечением федеральных средств и средств госкорпорации "ВЭБ.РФ". Он должен быть реализован до 2026 года и уже одобрен на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"В ближайшее время будет завершена подготовка необходимой нормативной базы. Ставим задачу приступить к работе уже в этом году - начать планируется с капремонта существующей сети. При этом модернизация инфраструктуры городского электротранспорта рассматривается нами как часть комплексного проекта развития рельсового транспорта Красноярска в целом, в увязке со строительством метрополитена, развитием проекта "Городская электричка" и созданием необходимых для этого пересадочных узлов", - подчеркнул глава краевого правительства.

Проект модернизации трамвайной сети Красноярска предусматривает реконструкцию существующей (правобережной) линии общей протяженностью 51,2 км, строительство новой линии до микрорайона Солнечный протяженностью 32 км, модернизацию трамвайного депо и тяговых подстанций, а также закупку 32 единиц трехсекционных трамваев и 44 единиц односекционных трамваев.