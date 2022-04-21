В Чувашии реконструируют участок дороги М-7 "Волга"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию участка дороги протяженностью 14,665 км в Чебоксарском районе республики в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» ведет из Москвы в Уфу и проходит через Владимир, Нижний Новгород и Казань. Планируемые работы пройдут на участке км 643+000 - км 659+150, проходящем преимущественно вне населенных пунктов, а также в границах Чебоксар, Большекатрасьского, Лапсарского, Кугесьского и Сирмапосинского сельских поселений Чебоксарского района Чувашской Республики.

Несмотря на то, что строящиеся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань как часть транспортного коридора Европа – Западный Китай и ВСМ Москва – Казань должны переключить на себя часть транзитного легкового и грузового транспортного потока, а также пассажиропотока, следующего сегодня по рассматриваемому участку трассы М-7 «Волга», принято решение о его реконструкции с доведением до параметров автомобильной дороги IБ категории и увеличения пропускной способности.

Проектом запланировано строительство четырех транспортных развязок со съездами и путепроводами – на пересечениях с дорогой «Чебоксары-Сурское», с улицами Карла Маркса и Шоршельской, а также на примыканиях Ишлейского шоссе – улицы Совхозной и Канашского шоссе, на которых выявлены наиболее высокая загруженность и неблагоприятные условия для движения. Кроме того, на участке построят примыкание к Алатырскому шоссе, восемь пешеходных переходов в разных уровнях и восемь остановок общественного транспорта с переходно-скоростными полосами.

Также предусмотрено строительство технологических площадок под посты транспортной безопасности, трансформаторные подстанции и КНС, устройство наружного освещения, водопропускных труб, закрытой системы водоотвода в границах населенного пункта Кугеси. Помимо этого на участке возведут шумозащитные экраны, подпорные стены, переустроят и при необходимости проложат заново сети инженерно-технического обеспечения.

Между тем, Росавтодор сообщил, что за три года планируется привести к нормативам свыше 140 км трассы М-7 «Волга». Это около 70% от общей протяженности дороги в регионе. Порядка 90 км отремонтируют, а более 50 км - защитят слоями износа.

Фото: Росавтодор